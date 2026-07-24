MITO

“Sólo los fumadores desarrollan enfisema”.

El enfisema pulmonar es una enfermedad que afecta los pulmones y se ha asociado con el tabaquismo; pero se cree que sólo los fumadores lo padecen.

CONSECUENCIA

A medida que pasan los años, los pulmones pueden sufrir diversos problemas, infecciones, tumores o destrucción de los alvéolos (los pequeños sacos de aire que están en los pulmones); pero como se piensa que el problema es de fumadores, hay la creencia generalizada de que sólo los que fuman pueden sufrir enfisema.

REALIDAD

El enfisema pulmonar es una enfermedad respiratoria crónica en la que los alvéolos se afectan, se dañan y se destruyen. Esto reduce la superficie disponible para el intercambio de oxígeno y dificulta la exhalación, causando una grave falta de aire; forma parte de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el orbe y, a nivel mundial, el enfisema —principal manifestación de la EPOC— afecta hasta a 12% de la población y ocasionó 3.4 millones de defunciones en 2023. En México, la prevalencia es de 7.8% en mayores de 40 años, registrando 20,111 muertes anuales. El tabaquismo causa más de 70% de los casos globales.

Causas principales: más de 70% de los casos en países desarrollados son provocados por el tabaquismo. En países en vías de desarrollo, la contaminación intradomiciliaria (como humo de leña) representa hasta 40% de los casos.

En México, la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco se encuentra entre los 12 y 13 años. La experimentación suele darse durante la secundaria y la adolescencia temprana debido a la curiosidad y la presión social. Según datos de la Secretaría de Salud, existen decenas de miles de niños de entre 10 y 11 años que consumen cigarros a diario.

La obesidad juega también un papel importante en el desarrollo del enfisema pulmonar, ya que, aproximadamente, 10% de la población mexicana padece EPOC, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a más de 70% de los adultos, ocupando el segundo lugar a nivel mundial.

La razón por la que la obesidad influye en el enfisema es debido al exceso de grasa abdominal y torácica, lo que reduce los volúmenes pulmonares (especialmente el volumen de reserva espiratoria) y dificulta el movimiento del diafragma, generando respiración superficial, por eso los pacientes obesos están respirando siempre con dificultad,

En pacientes con enfisema severo, la obesidad puede desencadenar el Síndrome de Hipoventilación por Obesidad (SHO), también conocido como Síndrome de Pickwick. Los niveles bajos de oxígeno y el exceso de dióxido de carbono en la sangre aumentan drásticamente la probabilidad de insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica. Junto con el tabaquismo también está el uso de vapeadores, pues no son inofensivos; el aerosol que inhalan contiene metales pesados, nicotina y sustancias químicas tóxicas. Su uso inflama los pulmones y disminuye la inmunidad natural. Se asocia con asma, bronquitis y EVALI (por sus siglas en inglés, lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), una lesión pulmonar aguda grave.

Es una enfermedad respiratoria potencialmente mortal provocada directamente por la inhalación de sustancias químicas y aerosoles de los vapeadores.

Los pulmones son indispensables para la vida; la contaminación del medio ambiente en las ciudades favorece el desarrollo de bronquitis y demás problemas pulmonares, y el uso de tabaco, que en algunas épocas fue considerado signo de distinción y elegancia, hoy es considerado un atentado a la salud del individuo y de las personas que lo rodean.