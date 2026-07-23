¿Angélica María quiere irse a un asilo? La confesión que hizo sobre Angélica Vale

A sus 81 años, Angélica María sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. La actriz y cantante no solo mantiene una carrera que la convirtió en un referente, también tiene un papel muy importante dentro de su familia, especialmente como madre de Angélica Vale y abuela de sus nietos.

En un reciente encuentro con la prensa, la llamada "Novia de México" habló de temas personales y sorprendió al revelar que, pensando en el futuro, ha considerado la posibilidad de vivir en una residencia para adultos mayores.

Aunque su declaración generó sorpresa, la actriz explicó que su intención no es alejarse de su hija, sino todo lo contrario. Lo que quiere es que Angélica Vale pueda estar tranquila y no sentir que tiene que hacerse cargo de ella cuando sea mayor.

"Me gustaría irme a una casa de esas": la dura declaración de Angélica María

Angélica María contó que incluso ya ha hablado de este tema con su hija.

Yo le dije a mi hija que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran, explicó al referirse a una residencia para adultos mayores.

La actriz reconoció que le preocupa que, con el paso de los años, pueda necesitar más cuidados y que eso termine afectando la vida de Angélica Vale.

Con su característico sentido del humor, incluso hizo referencia a las situaciones que pueden enfrentar las personas mayores y dijo: "¡Guácala!, no, pues sí, pobrecita de mi hija".

Angélica María IG

Sin embargo, la respuesta de Angélica Vale fue muy distinta a lo que quizá esperaba escuchar.

De acuerdo con el relato de su madre, la actriz le habría dicho: "No, mamá, tú conmigo hasta el último día".

Para Angélica María, su idea de ingresar a una residencia para adultos mayores tiene que ver con permitir que su hija pueda vivir con tranquilidad.

A mí sí me gustaría que mi hija estuviera tranquila, comentó.

Angélica María habla del divorcio de Angélica Vale

Durante el encuentro, la actriz también fue cuestionada sobre la situación sentimental de su hija, quien atraviesa una nueva etapa después de su divorcio de Otto Padrón.

Los reporteros quisieron saber si Angélica Vale estaría abierta a comenzar una nueva relación y si su madre consideraba que ya estaba lista para volver a enamorarse.

Fiel a la prudencia que suele mantener cuando se trata de la vida privada de su hija, Angélica María prefirió no hablar de más.

¿Por qué no le preguntas a ella, mi vida? Porque pues esos son sus sentimientos, respondió entre risas.

Angélica Vale y Otto Padrón

La actriz reconoció que no sabe si su hija está interesada actualmente en comenzar un nuevo romance. Lo único que tiene claro, dijo, es que Angélica Vale se encuentra bien.

"Está muy bien", aseguró, aunque insistió en que cualquier pregunta relacionada con sus sentimientos debe responderla directamente su hija.

Madre y mejor amiga

Angélica María también explicó cómo ha acompañado a Angélica Vale durante los momentos complicados que ha vivido en los últimos años.

La actriz describió la relación con su hija como algo que va más allá del vínculo entre madre e hija. Para ella, también son amigas y existe una confianza muy cercana.

Soy su madre y su mejor amiga, dijo al hablar del apoyo que siempre le ha brindado.

Más allá de opinar sobre las decisiones sentimentales de Angélica Vale, la cantante dejó claro que su papel ha sido estar a su lado y hacerle saber que cuenta con ella.

Angélica María y Angélica Vale

Siempre estaré con ella, afirmó.

¿Cómo quedó Angélica María con Otto Padrón?

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la relación que actualmente mantiene Angélica María con Otto Padrón, exesposo de su hija y padre de sus nietos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Al ser cuestionada sobre si ambos mantienen una buena relación por el bienestar de los menores, la actriz fue directa.

A fuerza, mi amor. Es el papá de mis niños, de nuestros niños, respondió.

Con estas palabras, Angélica María dejó claro que, más allá de cualquier diferencia que pueda existir después del divorcio, Otto Padrón sigue formando parte de la familia por sus hijos.

La actriz también reconoció que Angélica Vale busca mantener una relación cordial con su exesposo por el bien de sus pequeños.

Después del divorcio, la familia ha tenido que adaptarse a una nueva dinámica. Angélica María se ha mantenido muy cerca de su hija y de sus nietos, especialmente desde que decidió vivir en Estados Unidos para estar más presente en sus vidas.