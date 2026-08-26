Natalie Portman es mamá por tercera vez a los 45 años, en medio de la polémica por una novela

Natalie Portman atraviesa un momento de contrastes. Mientras la actriz enfrenta la controversia generada por una novela que algunos lectores consideran inspirada en su vida, también celebra la llegada de su tercer hijo, una noticia que marca una nueva etapa personal junto al músico y productor francés Tanguy Destable.

¿Cuándo nació el tercer hijo de Natalie Portman?

De acuerdo con información publicada por Voici, Natalie Portman dio la bienvenida a su bebé el martes 25 de agosto en Francia, país donde actualmente reside junto a su pareja.

El pequeño es el primer hijo de la actriz con Tanguy Destable y se suma a una familia en la que ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores.

Portman es madre de Aleph, nacido en 2011, y Amalia, quien llegó al mundo en 2017 durante su matrimonio con el bailarín Benjamin Millepied. La pareja se separó hace algunos años en medio de versiones sobre una presunta infidelidad.

Por su parte, Destable, conocido artísticamente como Tepr, tiene dos hijos, Etienne y Vadim, fruto de su anterior matrimonio con la actriz francesa Louise Bourgoin.

Foto: AFP

¿Cómo ha vivido Natalie Portman su embarazo lejos de Hollywood?

La actriz ha mantenido esta etapa de su vida personal con gran discreción. Desde Francia, Portman y Destable han construido una dinámica alejada de la exposición constante que caracteriza a Hollywood.

Sin embargo, hace unas semanas decidieron hablar brevemente sobre el embarazo en una entrevista para Harper's Bazaar, donde la actriz describió la experiencia como algo lleno de alegría, aunque también reconoció las dificultades que implica.

Con un corazón rosa, Natalie Portman expresó la emoción que vive antes del nacimiento. IG

Es algo tan hermoso y alegre, pero también tan complicado. Soy plenamente consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento una profunda gratitud”, expresó.

La llegada de su tercer bebé representa así una nueva experiencia para Portman, quien ha procurado mantener su vida familiar fuera del centro de los reflectores.

¿Quién es Tanguy Destable?

Tanguy Destable es un músico y productor francés conocido en el ámbito de la música electrónica bajo el nombre de Tepr.

Nació el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, Francia, y comenzó su trayectoria artística como integrante del grupo Abstrackt Keal Agram antes de desarrollar una carrera como solista.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue el remix de “À cause des garçons”, canción de Yelle que alcanzó popularidad en distintos países y se convirtió en un referente dentro de la música electrónica.

Además, Destable ha colaborado con artistas internacionales, entre ellos el reconocido DJ David Guetta.

Foto: IG

¿Por qué Natalie Portman está relacionada con una polémica literaria?

La felicidad por el nacimiento de su hijo coincide con un momento de controversia alrededor de la novela Life of M, escrita por la canadiense Rachel Cusk.

Aunque la autora no menciona directamente a Natalie Portman, algunos lectores y medios han encontrado similitudes entre la protagonista del libro y la actriz estadounidense.

La polémica surge debido a que el personaje es presentado como una mujer famosa, distante y muy consciente de la manera en que los demás perciben su imagen. La historia también aborda aspectos relacionados con su personalidad y vida privada, lo que ha provocado especulaciones sobre una posible inspiración en Portman.

Foto: Instagram natalieportman

Hasta el momento, Natalie Portman no es mencionada por su nombre en la obra, por lo que la relación entre el personaje y la actriz permanece en el terreno de las interpretaciones.

Mientras algunas versiones señalan que la intérprete podría sentirse incómoda con la representación, también existen opiniones que consideran que las similitudes forman parte de una estrategia para generar interés alrededor del lanzamiento del libro.

Así, Natalie Portman atraviesa una semana marcada por dos acontecimientos completamente distintos: por un lado, la llegada de su tercer hijo y el inicio de una nueva etapa familiar; por otro, una controversia literaria que ha puesto nuevamente su vida personal bajo la mirada pública.