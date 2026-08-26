Sydney Sweeney conoce a los hijos de Scooter Braun y aviva rumores de una relación

Sydney Sweeney y Scooter Braun vuelven a llamar la atención, luego de que ambos fueran vistos junto a los hijos del productor musical durante una llegada a Los Ángeles. La aparición familiar alimentó las versiones de que su relación habría avanzado más allá de un romance casual.

Foto: Instagram scooterbraun

¿Sydney Sweeney ya convive con los hijos de Scooter Braun?

La actriz de Euphoria y el empresario musical fueron captados el martes al bajar de un jet privado en el aeropuerto de Van Nuys, al norte de Los Ángeles.

Junto a ellos viajaban los tres hijos de Braun: Jagger, Levi y Hart. El grupo de cinco personas salió prácticamente al mismo tiempo del avión y posteriormente abordó un vehículo que ya los esperaba.

Las imágenes no permiten observar con claridad si Sweeney tuvo algún acercamiento directo con los menores. Sin embargo, un detalle llamó la atención: la actriz llevaba una pequeña mochila rosa que, de acuerdo con las imágenes, podría pertenecer a Hart, quien también llevaba una prenda del mismo tono.

Foto: Instagram scooterbraun

¿Desde cuándo están juntos Sydney Sweeney y Scooter Braun?

Aunque en un inicio el vínculo entre ambos fue descrito como algo informal, su relación aparentemente ha adquirido mayor estabilidad con el paso del tiempo.

Sweeney y Braun llevarían alrededor de un año juntos y, pese a sus compromisos profesionales, han compartido distintos viajes. Entre los destinos que han visitado se encuentran Australia, Mallorca y Florida.

La reciente aparición junto a los hijos del productor vuelve a generar especulaciones sobre el nivel de compromiso que existe actualmente entre ambos.¿La pareja también ha compartido actividades fuera de los reflectores?

Además de sus viajes, Sydney Sweeney y Scooter Braun han participado juntos en actividades altruistas.

En una de sus acciones más recientes viajaron a Spokane, Washington, ciudad natal de la actriz, en medio de los incendios forestales que afectaron la zona.

La pareja colaboró llevando alimentos a los bomberos que trabajaban en primera línea y también participó en la preparación de comidas destinadas a familias afectadas por los incendios.

Este tipo de apariciones conjuntas ha contribuido a que su relación sea cada vez más visible, pese a que ambos han mantenido ciertos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores.

Foto: Instagram Sydney Sweeney

¿Por qué Sydney Sweeney volvió a llamar la atención con sus actividades?

Mientras su vida sentimental genera comentarios, Sweeney también ha protagonizado otras escenas que han sorprendido a sus seguidores.

La actriz compartió recientemente un video en Instagram en el que aparece a bordo de un biplano mientras realiza una serie de maniobras aéreas. En las imágenes, se le observa con gafas, un chaleco rojo y asegurada mientras la aeronave realiza giros y loops a gran altura.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje “watch out Tom Cruise”, una referencia al reconocido actor por su afición a realizar sus propias escenas de riesgo.

Esta experiencia se suma a otras actividades de aventura que Sweeney ha realizado durante los últimos meses, entre ellas una experiencia de bungee en Nueva Zelanda.

Mientras Sydney Sweeney continúa explorando nuevas experiencias y proyectos, su cercanía con Scooter Braun y, ahora, su aparición junto a los hijos de él han despertado nuevas especulaciones sobre el futuro de su relación.