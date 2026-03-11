“Quiero ver a la gente más unida”: Natalie Portman

Muy pocos lo saben, pero Natalie Portman está nominada al Oscar este año en una categoría bastante animada, lejos, muy lejos de las actrices. Siendo la productora del nominado dibujo animado francés Arco, ella tiene las mismas posibilidades que otras actrices nominadas como Kate Hudson, Amanda Seyfried o incluso la eterna rivalidad con Emma Stone. La gloria sigue siendo la misma, pero el rol como productora marca la diferencia en la nueva competencia de los Premios Oscar.

¿Qué puntos en común tiene la producción de cine con la actuación?

Yo diría que la actuación y la producción tienen cierto parecido a la hora de ayudar a cumplir la visión del director; además de la forma en que acepto cierto proyecto en base al director, porque me fijo en quién tiene la visión de mi próximo trabajo para ser parte de esa misma visión. En el caso de Arco, cuando conocí al director Ugo Bienvenu, la animación que había hecho me pareció hermosa y muy individual, con una fuerte voz en la dirección, más allá de la importancia de la historia. Me pareció que valía la pena contarla hoy por ser algo tan extraño y tan difícil de encontrar. Por ese lado es que se une la producción de cine con el perfil de mi trabajo como actriz. Pero el trabajo es completamente diferente.

¿En qué se nota más la diferencia?

En la actuación nos concentramos más en el rol y la comunicación con el director sobre un personaje. Como productora, el trabajo pasa por fijarse en el presupuesto y tuve que involucrarme más en el estudio de filmación, tomando notas para la edición, viajar a diferentes festivales de cine, ocuparme de la distribución y planear las campañas de marketing y cosas así con las que no me suelo relacionar cuando sólo estoy actuando. Pero me siento con suerte de poder ocupar también los dos perfiles.

Pasaron más de 20 años desde que Natalie Portman recibió la primera nominación al Oscar como Actriz de Reparto por acompañar a Jude Law y Julia Roberts en el clásico Closer. Recién con la segunda nominación, en el año 2011, ganó el Oscar por el personaje de la bailarina en Cisne Negro. Y aunque estuvo fabulosa con la tercera nominación por el rol de la primera dama en Jackie, no pudo competir con el verdadero Oscar que ganó La La Land con Emma Stone (sí, el de Mejor Película fue para el escándalo del sobre perdido de Moonlight).

Con Arco, Natalie consigue ahora la cuarta nominación. Y aunque no aparece su imagen, realmente actúa en el dibujo animado detrás de la voz en inglés del personaje femenino de Iris, que complementa perfectamente el sentido de la historia sobre el arcoíris. Con otro sol en medio de la tormenta de premios, Emma Stone vuelve a estar nominada en el mismo año por Bugonia, pero esta vez compiten en categorías separadas.

¿La nominación al Oscar tiene mucho más orgullo al ser una producción francesa fuera de Hollywood, que incluso compite este año con el cine coreano de K-Pop?

Es muy extraño porque en Francia los dibujos animados forman parte de un mercado muy singular, donde ni siquiera imaginan llegar hasta donde llegamos hoy por cuestiones de presupuesto. Al momento en que desarrollan un guion de dibujos animados, nunca imaginamos semejante panorama. Por eso es tan importante la exposición que hoy está teniendo Arco en los diferentes premios. Los dibujos animados, en especial hoy, corren riesgo de desaparecer como los conocemos por el avance de la inteligencia artificial, mientras que Arco fue hecha completamente a mano, por humanos, con amor.

¿Producir dibujos animados, además de haber publicado libros infantiles, es una forma de recuperar también la infancia con que creciste trabajando en Hollywood desde los 11 años?

Es interesante la pregunta y no sé si tenga mucho que ver conmigo porque, aunque empecé a trabajar desde los 11 años, nunca hice películas para niños, con la excepción de Star Wars, que en parte puede llegar a ser para un público infantil. Pero hoy que tengo hijos quiero hacer el estilo de cine que ellos también puedan ver, ayudando también a crear un mundo donde quiero que ellos vivan. Ese es el estilo de cine que quiero que vayan a ver: un cine que tenga que ver con la comunicación humana, con una colaboración artística que exprese algo con sus propias manos. Es algo que inspira y entretiene al mismo tiempo que se ve como una aventura que cambia el mundo para mejor.

Aunque se trata de un dibujo animado, Arco abarca temas tan adultos como la importancia de la naturaleza entre tantos cambios que nos trae la tecnología. La historia justamente sigue la aventura de un adolescente de 12 años de un futuro muy lejano, en medio de su primer viaje con un traje de arcoiris, hasta que al perder el control cae al pasado y lo rescata la niña Iris del año 2075, que lo ayuda a volver a su época.

¿Cómo surge la idea de los superpoderes del personaje de Arco?

Creo que Ugo Bienvenu trató de mostrar la conciencia del inconsciente humano. Pensó en El principito y en Peter Pan, como una mezcla de los dos, aunque tengo entendido que no fue intencional, pero fueron sus influencias más claras de la infancia.

¿Qué tan personal es el tema ecológico que plantea el dibujo animado Arco?

Los incendios que vemos hoy en todos lados, por ejemplo, es algo que vivimos en nuestro vecindario. Es algo que en Los Ángeles todos experimentamos; te rompe el corazón. Y es por eso que el tema ecológico que muestra el dibujo animado te hace pensar que el futuro realmente puede ser muy malo, pero también puede ser muy bueno. Lo cierto es que no sabemos exactamente lo que pueda pasar. Pero si sabemos las consecuencias, al menos deberíamos ser un poco más responsables por actuar y aceptar un cambio.

Si pudieras viajar en el tiempo como lo hace Arco... ¿te gustaría ir al pasado o al futuro?

No me parece que haya ninguna era del pasado que me haga sentir bien como mujer. Sólo puedo esperar un futuro mejor. Me parece más interesante imaginar un viaje al futuro porque siento que en el pasado las mujeres tuvimos muchos menos derechos que hoy.

¿Y si pudieras cambiar algo del futuro, qué te gustaría cambiar?

Me encantaría ver mucha más colaboración entre la gente y muchas menos confrontaciones. Yo siento que los seres humanos tenemos el increíble poder de trabajar unidos y, cuando lo hacemos, conseguimos cosas mucho más extraordinarias. Cuando trabajamos enfrentados todo puede ser mucho más devastador. Por eso me gustaría ver más gente trabajando unida, buscando el mismo futuro hacia adelante.