¡Ya casi nace! El tierno mensaje con el que Natalie Portman espera a su bebé

Natalie Portman está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La actriz, ganadora del Oscar y reconocida por películas como Black Swan y la saga de Star Wars, conmovió a sus millones de seguidores al compartir una emotiva publicación con la que dejó claro que la llegada de su bebé está cada vez más cerca.

Así luce Natalie Portman en la recta final de su embarazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de 45 años publicó una fotografía en la que aparece acariciando su avanzado embarazo mientras mira hacia el horizonte desde un balcón en París, ciudad donde actualmente reside. La imagen tenía un breve pero significativo mensaje:

Con un corazón rosa, Natalie Portman expresó la emoción que vive antes del nacimiento. IG

Counting the days until we meet you" ("Contando los días para conocerte"), además de un corazón rosa que desató miles de reacciones entre sus seguidores.

La fotografía fue realizada por la fotógrafa Shelby Duncan, a quien Portman agradeció públicamente por capturar uno de los momentos más importantes de esta nueva etapa familiar.

¿Cuántos hijos tiene Natalie Portman?

Este será el tercer hijo de Natalie Portman y el primero junto a su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable. La intérprete anunció su embarazo en abril de este año y desde entonces ha compartido algunos detalles de esta experiencia con la discreción que siempre ha caracterizado su vida personal.

La publicación de Portman provocó una ola de felicitaciones entre sus amigos y seguidores. IG

La actriz ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su anterior matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024 tras más de una década juntos.

Natalie Portman habla sobre su tercer embarazo y la maternidad

Desde que confirmó la noticia, Portman ha hablado con honestidad sobre el significado que tiene este embarazo en una etapa distinta de su vida.

Durante una entrevista aseguró que convertirse nuevamente en madre representa un "privilegio y un milagro", especialmente porque ahora vive esta experiencia con una perspectiva completamente diferente.

La actriz ha descrito este embarazo como un “privilegio y un milagro”. IG natalieportman

La actriz explicó que crecer siendo hija de un médico especialista en fertilidad le permitió conocer desde muy joven las dificultades que muchas personas enfrentan para formar una familia, razón por la que siente una enorme gratitud por esta nueva oportunidad.

Soy muy consciente de lo afortunada que soy", comentó anteriormente, destacando que también procura ser sensible con quienes atraviesan procesos complicados relacionados con la maternidad.

Natalie confesó además que este embarazo ha sido mucho más tranquilo que los anteriores. Asegura que la experiencia y la madurez le han permitido disfrutar cada etapa con mayor serenidad.

¿Cómo han sido las últimas semanas de embarazo de Portman?

Actualmente pasa gran parte de su tiempo en París junto a sus hijos y su pareja. Entre caminatas por los parques de la ciudad, visitas a museos y actividades familiares, la actriz ha encontrado el equilibrio perfecto para disfrutar la recta final del embarazo.

También reveló que ha mantenido una rutina de ejercicio moderado, incluyendo natación y sesiones de girotonía, disciplina que le ha ayudado a mantenerse activa y fuerte durante estos meses.

Natalie Portman disfruta la última etapa de su embarazo desde París junto a su familia. IG

Portman incluso bromeó sobre una curiosidad relacionada con su embarazo en Francia, explicando que allí se considera que un embarazo a término completo dura 41 semanas, una más que en otros países.

Supongo que esta vez tendré una semana extra de embarazo", comentó entre risas.

Aunque ha reducido considerablemente su carga de trabajo para enfocarse en su familia, la actriz continúa siendo una de las figuras más admiradas de Hollywood, y mientras sus seguidores esperan con entusiasmo el anuncio del nacimiento, todo indica que la actriz está disfrutando al máximo los últimos días de una etapa que, según ella misma ha confesado, desea atesorar para siempre.