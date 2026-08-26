Conciertos de septiembre 2026 en CDMX: Maroon 5, Yuridia, 5SOS y más artistas
Dentro de poco varios artistas darán algunos conciertos en la Ciudad de México. Te decimos las fechas y los recintos en lo que se presentarán.
Septiembre llega con una amplia agenda de entretenimiento en la Ciudad de México. Durante todo el mes, artistas nacionales e internacionales ofrecerán conciertos en algunos de los recintos más importantes de la capital.
Para que puedas organizar tus próximos planes, aquí te presentamos la lista de conciertos que se realizarán en la CDMX durante septiembre, con las fechas y los recintos de cada presentación.
Conciertos en CDMX de septiembre 2026
Estadio GNP
Yuridia- 3 y 4 de septiembre
Natanael Cano- 18 y 19 de septiembre
Stray kids- 25 y 26 de septiembre
Palacio de los Deportes
Siddhartha- 3 y 4 de septiembre
5 Seconds of Summer- 9 de septiembre
Scorpions- 10 de septiembre
Aespa- 11 de septiembre
Laufey- 12 de septiembre
Young Miko- 22 de septiembre
Moenia- 24 de septiembre
The Neighbourhood- 25 de septiembre
Pabellón del Palacio de los Deportes
Chetes- 25 de septiembre
AFI- 26 de septiembre
Sébastien Tellier- 30 de septiembre
Autódromo Hermanos Rodríguez
Festival Arre- 5 y 6 de septiembre
Vans Warped Tour- 12 y 13 de septiembre
Auditorio Nacional
Pedro Fernández- 5 de septiembre
Alberto Barros- 7 de septiembre
Gondwana y Quique Neira- 22 de septiembre
Lucero- 24 de septiembre
Lunario del Auditorio Nacional
Comisario Pantera- 5 de septiembre
Carlos Macías- 11 de septiembre
Los Vaguens- 13 de septiembre
Virus- 14 de septiembre
Bengala- 18 y 19 de septiembre
Beach Fossils- 20 de septiembre
La Leyenda- 23 de septiembre
GRTSCH- 24 de septiembre
Estela Núñez- 26 de septiembre
Arena Ciudad de México
Tini- 4 de septiembre
Jamiroquai- 27 de septiembre
La Maraka
Heavy Nopal- 18 de septiembre
Micro TDH- 19 de septiembre
La Garfield- 26 de septiembre
Estadio Fray Nano
Machine Gun Kelly- 3 de septiembre
Beele- 18 de septiembre
Estadio Alfredo Harp Helú
Maroon 5- 30 de septiembre
Circo Volador
Trouble- 5 de septiembre
She Breathes Fire- 16 de septiembre
Lykke Li- 19 de septiembre
High On Fire- 27 de septiembre
Pepsi Center
La Bande-son imaginaire- 10 de septiembre
Nach- 11 de septiembre
Inspector- 12 de septiembre
Wave to Earth- 15 de septiembre
Reyno- 17 de septiembre
MC Davo- 20 de septiembre
Auditorio BB
The Gathering y Anneke van Giersbergen- 10 de septiembre
Lagos- 12 de septiembre
Foro Puebla
Winona Riders- 25 de septiembre
Teatro Metrópolitan
Iván Ferreiro- 3 de septiembre
David Byrne- 4, 5 y 6 de septiembre
Tan Biónica- 10 de septiembre
Rosy Arango- 11 de septiembre
La Santa Cecilia- 12 de septiembre
Grupo Yndio- 13 de septiembre
Ana Torroja- 17 de septiembre
Bratty- 18 de septiembre
Son Rompe Pera- 19 de septiembre
Blonde Redhead- 21 de septiembre
De la Rose- 23 de septiembre
Marco Mares- 24 de septiembre
Rebel Cats- 26 de septiembre
Greeicy- 29 de septiembre