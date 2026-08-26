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Conciertos de septiembre 2026 en CDMX: Maroon 5, Yuridia, 5SOS y más artistas

Dentro de poco varios artistas darán algunos conciertos en la Ciudad de México. Te decimos las fechas y los recintos en lo que se presentarán. 

Por: Paola Jiménez

Pop, rock, banda, regional mexicano y hasta K-pop sonará en vivo en CDMX
Pop, rock, banda, regional mexicano y hasta K-pop sonará en vivo en CDMXFotos: Instagram Maroon 5/ Yuridia. X: Stray Kids

Septiembre llega con una amplia agenda de entretenimiento en la Ciudad de México. Durante todo el mes, artistas nacionales e internacionales ofrecerán conciertos en algunos de los recintos más importantes de la capital. 

Para que puedas organizar tus próximos planes, aquí te presentamos la lista de conciertos que se realizarán en la CDMX durante septiembre, con las fechas y los recintos de cada presentación.

Grupo Frontera.
Especial

Conciertos en CDMX de septiembre 2026

Estadio GNP

Yuridia- 3 y 4 de septiembre

Natanael Cano- 18 y 19 de septiembre

Stray kids- 25 y 26 de septiembre

"THIS & THAT", nuevo disco de Stray Kids
Stray Kids

Palacio de los Deportes

Siddhartha- 3 y 4 de septiembre

5 Seconds of Summer- 9 de septiembre

Scorpions- 10 de septiembre

Aespa- 11 de septiembre

Laufey- 12 de septiembre

Young Miko- 22 de septiembre

Moenia- 24 de septiembre

The Neighbourhood- 25 de septiembre

5sos
5sos

Pabellón del Palacio de los Deportes

Chetes- 25 de septiembre

AFI- 26 de septiembre

Sébastien Tellier- 30 de septiembre

Autódromo Hermanos Rodríguez

Festival Arre- 5 y 6 de septiembre

Vans Warped Tour- 12 y 13 de septiembre

Auditorio Nacional

Pedro Fernández- 5 de septiembre

Alberto Barros- 7 de septiembre

Gondwana y Quique Neira- 22 de septiembre

Lucero- 24 de septiembre

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Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Lunario del Auditorio Nacional

Comisario Pantera- 5 de septiembre

Carlos Macías- 11 de septiembre

Los Vaguens- 13 de septiembre

Virus- 14 de septiembre

Bengala- 18 y 19 de septiembre

Beach Fossils- 20 de septiembre

La Leyenda- 23 de septiembre

GRTSCH- 24 de septiembre

Estela Núñez- 26 de septiembre

Arena Ciudad de México

Tini- 4 de septiembre

Jamiroquai- 27 de septiembre

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TiniInstagram: Tinistoessel

La Maraka

Heavy Nopal- 18 de septiembre

Micro TDH- 19 de septiembre

La Garfield- 26 de septiembre

Estadio Fray Nano

Machine Gun Kelly- 3 de septiembre

Beele- 18 de septiembre

Estadio Alfredo Harp Helú

Maroon 5- 30 de septiembre

La banda regresa a México
Especial

Circo Volador

Trouble- 5 de septiembre

She Breathes Fire- 16 de septiembre

Lykke Li- 19 de septiembre

High On Fire- 27 de septiembre

Pepsi Center

La Bande-son imaginaire- 10 de septiembre

Nach- 11 de septiembre

Inspector- 12 de septiembre

Wave to Earth- 15 de septiembre

Reyno- 17 de septiembre

MC Davo- 20 de septiembre

Tres integrantes de la banda de ska, Inspector.
Tres integrantes de la banda de ska, Inspector.

Auditorio BB

The Gathering y Anneke van Giersbergen- 10 de septiembre

Lagos- 12 de septiembre

Foro Puebla

Winona Riders- 25 de septiembre

Teatro Metrópolitan

Iván Ferreiro- 3 de septiembre

David Byrne- 4, 5 y 6 de septiembre

Tan Biónica- 10 de septiembre

Rosy Arango- 11 de septiembre

La Santa Cecilia- 12 de septiembre

Grupo Yndio- 13 de septiembre

Ana Torroja- 17 de septiembre

Bratty- 18 de septiembre

Son Rompe Pera- 19 de septiembre

Blonde Redhead- 21 de septiembre

De la Rose- 23 de septiembre

Marco Mares- 24 de septiembre

Rebel Cats- 26 de septiembre

Greeicy- 29 de septiembre

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