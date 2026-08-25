Detienen a dos por defraudar con exámenes de ingreso a la UNAM

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un esquema mediante el cual cobraban a aspirantes para responder en su lugar los exámenes en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio de 2026, cuando ambos imputados presuntamente utilizaban instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la que eran operadores, para contestar las evaluaciones en lugar de los aspirantes.

La Fiscalía detalló que, mediante este mecanismo, los ahora detenidos habrían simulado que los propios estudiantes realizaban personalmente los exámenes. Para llevar a cabo las presuntas irregularidades, también habrían contado con la colaboración de algunos instructores.

La investigación de la Fiscalía capitalina comenzó a partir de denuncias relacionadas con estas prácticas. Posteriormente, UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión, además de otras irregularidades que llamaron la atención de las autoridades.

Foto: Especial

A partir del análisis de esa información, archivos digitales y entrevistas, los investigadores lograron relacionar las evaluaciones cuestionadas con algunas sedes de la academia, además de identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos señalados, así como autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos.

Este 25 de agosto, detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión y detuvieron a los dos imputados, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Foto: Cuartoscuro

De manera simultánea, agentes realizaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación.

Durante las diligencias fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido será analizado por las autoridades para determinar si contienen información relacionada con el presunto esquema y establecer el alcance de las actividades investigadas.

La Fiscalía CDMX informó que mantiene abierta la investigación para identificar a otras personas que posiblemente hayan participado en estas prácticas, así como determinar si el mecanismo habría sido utilizado en otros procesos de admisión.