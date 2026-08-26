Reaparece Yolanda Andrade y revela cuántos años de vida le quedan por su enfermedad

Yolanda Andrade reveló cuántos años de vida le quedan tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que provoca la muerte de las neuronas motoras encargadas de controlar el movimiento voluntario de los músculos

En una reciente transmisión en vivo que hizo Yolanda Andrade junto a la cantante Thalía, a través de sus redes sociales, la conductora decidió hablar sobre su estado de salud y reveló lo que su médico le dijo sobre el tiempo que podría quedarle por delante.

¿Cuántos años de vida le quedan a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, conductora. @yolandaamor

Durante la conversación con Thalía, mientras platicaban acerca de sus experiencias cuando salían a divertirse juntas a centros nocturnos y de diversas experiencias que pasaron, Andrade abrió una conversación más personal acerca de su estado de salud y relató lo que le dijo su doctor sobre su estimación de tiempo de vida por su enfermedad.

La conductora reveló que en algún momento su médico le dio una estimación de “un año y medio”, algo que, en lugar de provocar la reacción que su doctor esperaba, la llevó a replantearse su manera de vivir.

No obstante, pese a que reveló esa estimación de tiempo de vida, Andrade no especificó cuándo ocurrió esa conversación con su médico.

Durante el en vivo con la cantante únicamente hizo referencia a lo que el especialista de la salud le había dicho, sin precisar en qué etapa de su proceso sucedió.

Por lo anterior, es importante recalcar que no se puede precisar la fecha en que recibió aquella declaración de su médico, ya que, en diversas ocasiones, la misma conductora ha contado que se ha sometido en diversos medicamentos y tratamientos.

En tanto, Yolanda también contó lo que pensó después de conocer la estimación de su médico:

Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”.

¿Incluso relató que cuando el doctor le preguntó “Why?”, ella respondió:

Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”.

En la conversación, Andrade también resaltó los sentimientos que ha atravesado durante su enfermedad, que van de la frustración al miedo, sin embargo, enfatizó que sigue aprovechando el tiempo:

Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir”, refirió.

“No me voy a llevar nada”: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade, conductora. @yolandaamor

Tras relatar y reflexionar con Thalía sobre lo que ha experimentado con su enfermedad, la conductora expresó que busca continuar ayudando y dando a los demás porque dijo: “no me voy a llevar nada”.

Andrade también recordó que ha tenido días complicados y lo mucho que la ha ayudado Thalía en el proceso.

En esta línea, contó que, cuando le dijo que no tenía ninguna ilusión más para vivir, la cantante fue quien le recordó que era amada por mucha gente y eso la ayudó a tomar fuerza.

En un momento, aseguró que le dijo a Dios que no era una mal agradecida, pero que ha tenido muchas emociones.

Mi vida la viví, pero no sé cuántas veces viví en una sola vida, gracias a Dios, estoy como viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente”, aseveró.

Confesó que la ELA es una enfermedad muy dolorosa e insistió en el tema de dejar a la gente vivir sus emociones.

Cuando la gente está en el funeral y está llorando, déjala que llore, no le digas no llores, me caga”, dijo.

Thalía, el apoyo a Yolanda Andrade

Thalía, cantante. Reuters

Sobre la estimación del tiempo de vida de Yolanda Andrade, Thalía dijo que, aunque hay estimaciones, uno nunca sabe.

Su manera de afrontar la noticia sorprendió a la cantante, quien respondió entre bromas: “Hay que darle vuelo a la hilacha” y además dijo que el doctor al darle esa estimación y los medicamentos que la hacían sentir muy mal, no sabía con quién se estaba metiendo.

Era con la Andrade”, dijo entre risas.

Andrade señaló que le cambiaron varias veces el medicamento y que siempre se sentía peor.

Era horrible porque no te puedes parar, no tienes fuerzas, mi hermano me cargaba”, contó.

Asimismo, dijo que los enfermos en casa son algo muy cansado porque agotas mucho a la familia, pero que siempre ha sido agradecida.

La cantante coincidió con Andrade y enfatizó que aunque siempre que le cuenta algo, se ríe, es por un tema de nervios, pero que sabe que en realidad así es ella y que siempre es por hacerla pasar un rato mejor.

ELA, la enfermedad que padece Yolanda Andrade

En diciembre de 2025, Andrade confirmó que había sido diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa conocida como ELA, por lo cual presenta periodos en los que se siente muy mal, con fatiga, dificultades para moverse, hablar e incluso abrir los ojos.

Sin embargo, no es lo único que la conductora padece, también tiene otros diagnósticos como: