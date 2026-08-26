¿Qué le pasó a Eros Ramazzotti? Esta es la cirugía que le hizo aplazar sus conciertos en México
Eros Ramazzotti fue operado de las cuerdas vocales y deberá esperar hasta 2027 para retomar sus conciertos en México.
Los seguidores de Eros Ramazzotti tendrán que esperar hasta 2027 para verlo nuevamente en México. El cantante italiano modificó su gira por Norte y Latinoamérica después de someterse a una cirugía que requiere un periodo de rehabilitación antes de regresar a los escenarios.
¿Qué cirugía le hicieron a Eros Ramazzotti?
Eros Ramazzotti fue sometido a una operación en las cuerdas vocales, procedimiento que, según informó el propio cantante, resultó exitoso.
Sin embargo, sus médicos determinaron que todavía necesita completar un programa de rehabilitación antes de volver a cantar en una gira.
El intérprete explicó que el tiempo necesario para recuperarse le impedirá comenzar los ensayos y cumplir con las presentaciones de Una Historia Importante World Tour que estaban previstas en Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026.
“La operación de las cuerdas vocales salió bien. Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo que me han enviado”, informó Ramazzotti al dar a conocer los cambios en su calendario.
Aunque no se han difundido detalles clínicos precisos sobre la técnica utilizada en esta intervención de 2026, diferentes reportes coinciden en que se trató de una cirugía en las cuerdas vocales.
Por ello, no sería correcto atribuirle un procedimiento quirúrgico más específico sin información médica confirmada.
Tras la operación, el siguiente paso será la rehabilitación. El propio artista explicó que sus médicos determinaron que no tendrá tiempo suficiente para recuperarse y posteriormente preparar una gira internacional durante este año.
“Mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por Norte y Latinoamérica; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello”, explicó.
Eros Ramazzotti ya había sido operado de las cuerdas vocales
Los problemas vocales no son nuevos en la trayectoria reciente de Eros Ramazzotti. En 2019, el cantante también tuvo que detener una gira y cancelar varias presentaciones después de pasar por el quirófano.
En aquella ocasión sí se informó la causa específica. Ramazzotti había presentado un problema de engrosamiento en las cuerdas vocales, por el que tuvo que someterse a una cirugía después de completar la primera parte europea de Vita Ce N’è World Tour.
La recuperación también modificó entonces sus planes en México. El cantante tenía conciertos programados el 14 de mayo en Guadalajara, 16 de mayo en Ciudad de México y 18 de mayo en Monterrey, pero las tres presentaciones tuvieron que cancelarse.
Ramazzotti informó en aquel momento que necesitaría aproximadamente dos meses de rehabilitación antes de poder regresar a los escenarios. La medida también afectó otras presentaciones contempladas en Norte, Centro y Sudamérica.
Siete años después, el italiano vuelve a enfrentar una situación relacionada con sus cuerdas vocales. Esta vez, aunque confirmó que la operación salió bien, la recuperación será suficiente para impedir que complete la etapa americana de su actual gira durante 2026.
¿Cuándo serán los conciertos de Eros Ramazzotti en México?
En México, dos de las tres presentaciones previstas consiguieron nuevas fechas. Monterrey recibirá a Eros Ramazzotti el 20 de octubre de 2027 en la Arena Monterrey, mientras que la Arena CDMX tendrá el concierto el 23 de octubre de 2027.
Los boletos adquiridos para ambas presentaciones continuarán siendo válidos, por lo que quienes decidan esperar hasta el próximo año no tendrán que cambiarlos.
El concierto de Guadalajara, que estaba contemplado para noviembre de 2026, no pudo ser reprogramado y quedó cancelado. Lo mismo ocurrió con la presentación prevista en San José, Costa Rica.