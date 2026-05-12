¡Ya se nota! Natalie Portman presume su embarazo por primera vez

Natalie Portman atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal y finalmente decidió compartirlo con el mundo. La ganadora del Oscar sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez una fotografía donde deja ver claramente su embarazo.

Natalie Portman comparte su primera foto embarazada

La actriz de 44 años compartió la imagen desde París, ciudad donde reside desde hace varios años, durante una visita muy especial al Grand Palais junto a su madre para celebrar el Día de la Madre.

Natalie Portman compartió su primera foto embarazada en redes sociales. IG natalieportman

En la fotografía, Natalie aparece relajada, sonriente y completamente natural mientras posa al lado de su mamá frente a la exposición dedicada a la artista sueca Hilma af Klint. Pero más allá del emotivo momento familiar, lo que rápidamente llamó la atención fue su ya visible baby bump, que dejó claro que su embarazo está bastante avanzado.

Vestida con un look casual compuesto por jeans rectos, camiseta estampada, blazer y botas negras de tacón ancho, Portman apostó por la comodidad sin perder el estilo. La actriz dejó ver una imagen fresca y luminosa, muy alejada del glamour excesivo de las alfombras rojas, algo que suele caracterizarla fuera de los eventos públicos.

La actriz presumió su baby bump durante una visita al Grand Palais de París. IG natalieportman

Natalie Portman dedica un emotivo mensaje a su mamá

Junto a las imágenes, la protagonista de Black Swan dedicó un emotivo mensaje a su madre, Shelley Stevens, resaltando el profundo significado que tiene la maternidad en su vida.

La mayor suerte de mi vida fue haber nacido de mi madre”, escribió la actriz en Instagram.

Portman celebró el Día de la Madre junto a su mamá con un emotivo mensaje. IG natalieportman

Además de describirla como una persona amorosa, divertida y generosa, Natalie aprovechó para felicitar a todas las madres en su día y recomendar la exposición de Hilma af Klint, a quien llamó “la madre de la abstracción”.

¿Cómo se llama la pareja de Natalie Portman?

La publicación marca la primera vez que Portman comparte públicamente imágenes de su embarazo desde que confirmó la noticia hace apenas unas semanas en una entrevista para Harper’s Bazaar. Ahí reveló que espera su primer hijo junto al músico y productor francés Tanguy Destable, con quien mantiene una relación desde 2025.

Tanguy y yo estamos muy emocionados. Solo estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, declaró entonces la actriz.

La ganadora del Oscar espera su primer hijo con el músico Tanguy Destable. IG natalieportman

Según medios cercanos a la pareja, Natalie estaría ya cerca de los cinco meses de gestación, por lo que se espera que el bebé nazca durante el verano de 2026. Hasta ahora, la pareja no ha revelado el sexo ni el nombre del futuro integrante de la familia.

¿Cuántos hijos tiene Natalie Portman?

Este embarazo llega en una etapa especialmente significativa para la actriz, luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. En 2024, Portman oficializó su divorcio del coreógrafo francés Benjamin Millepied, con quien estuvo casada durante más de una década.

La relación entre ambos comenzó durante el rodaje de Black Swan, película que le dio a Natalie el Oscar como Mejor Actriz en 2011. Juntos tuvieron a sus hijos Aleph Millepied y Amalia Millepied, quienes siempre han permanecido alejados de los reflectores debido al fuerte compromiso de la actriz con su privacidad familiar.

La actriz vive una nueva etapa familiar tras su divorcio de Benjamin Millepied. Archivo

Ahora, todo indica que la intérprete vive una nueva etapa mucho más tranquila y estable junto a Destable. Aunque ambos han mantenido su relación lejos del escándalo mediático y rara vez aparecen juntos en eventos públicos, la llegada de este bebé confirma que su relación es seria.

Además, el productor francés también tiene dos hijos de su relación anterior con la actriz francesa Louise Bourgoin, por lo que el futuro bebé crecerá en una familia numerosa y multicultural.