Hoy es una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a películas como Star Wars, El cisne negro, Thor y Closer, pero la historia de Natalie Portman comenzó de una forma muy diferente a la que muchos imaginan.

Antes de convertirse en una estrella internacional, la actriz fue descubierta cuando tenía apenas 11 años mientras se encontraba en una pizzería.

Esa decisión terminó marcando el inicio de un camino que la llevó de los escenarios de teatro a algunas de las producciones más importantes de Hollywood.

Así comenzó la carrera de Natalie Portman cuando tenía solo 11 años IG natalieportman

Natalie Portman comenzó su carrera antes de llegar al cine

Aunque muchos espectadores la conocieron gracias a Star Wars, sus primeros pasos en el entretenimiento ocurrieron varios años antes.

A principios de los años noventa participó en el musical Ruthless!, una producción fuera de Broadway donde tuvo la oportunidad de aprender cómo funcionaba el mundo de los escenarios, las audiciones y las presentaciones en vivo.

Un dato poco conocido es que durante esa etapa fue suplente de una joven Britney Spears, quien también formaba parte de la producción.

Aquella experiencia le permitió ganar confianza frente al público y empezar a construir las bases de una carrera que apenas comenzaba.

El perfecto asesino, la película que cambió la vida de Natalie Portman

El momento que transformó su carrera llegó en 1994.

Con apenas 12 años consiguió el papel de Mathilda en El perfecto asesino, película dirigida por Luc Besson y protagonizada por Jean Reno.

La historia seguía la relación entre una niña que pierde a su familia y un asesino a sueldo que termina convirtiéndose en su protector.

Aunque era su primera película, la actuación de Natalie Portman llamó la atención de la industria. Muchos productores y directores comenzaron a verla como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Fue también durante esta etapa cuando adoptó profesionalmente el apellido Portman, tomado del apellido de soltera de su abuela materna.

La actriz ha explicado en distintas ocasiones que buscaba proteger su privacidad mientras comenzaba a ganar notoriedad pública.

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Las primeras películas que impulsaron su carrera

Después de su debut cinematográfico, Natalie Portman comenzó a sumar proyectos importantes.

Uno de ellos fue Heat (1995), thriller protagonizado por Al Pacino y Robert De Niro que con el tiempo se convirtió en una película de culto para los amantes del cine de acción y crimen.

Poco después apareció en Mars Attacks! (1996), la sátira de ciencia ficción dirigida por Tim Burton que reunió a un elenco lleno de estrellas.

Estas producciones le permitieron ganar experiencia mientras seguía creciendo como actriz adolescente dentro de una industria altamente competitiva.

A diferencia de otros talentos infantiles que desaparecen tras un primer éxito, Portman logró mantenerse activa y construir una carrera sólida desde una edad muy temprana.

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Star Wars la convirtió en una estrella mundial

El reconocimiento global llegó en 1999. Ese año fue elegida para interpretar a Padmé Amidala en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, dirigida por George Lucas.

La película era una de las producciones más esperadas de la década y presentó a Portman ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Su personaje se convirtió rápidamente en una de las figuras más importantes de la trilogía precuela, apareciendo también en El ataque de los clones y La venganza de los Sith.

Gracias a Star Wars, la actriz pasó de ser una joven promesa a convertirse en una figura internacional.