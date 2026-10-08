Murió a los 72 años C.W. Morgan, actor que dio vida al padre de Ghostface en Scream

El actor estadounidense C.W. Morgan falleció a los 72 años de edad. El histrión alcanzó la fama internacional tras interpretar a Hank Loomis, el padre del letal asesino Ghostface, en la exitosa cinta original de la saga Scream.

Los registros del médico forense del condado de Los Ángeles confirmaron el deceso. El portal de noticias TMZ obtuvo acceso a los documentos oficiales que fechan la muerte el pasado 30 de agosto. Las autoridades hallaron el cuerpo en el interior de un baño.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) atendió una llamada de emergencia en el lugar de los hechos. Los agentes iniciaron una investigación de rutina para esclarecer las circunstancias. Los primeros reportes policiales apuntan a un deceso por causas naturales.

C.W. Morgan murió en Los Ángeles. Foto de IG: C.W. Morgan

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) arribaron al domicilio tras recibir el reporte de un hombre adulto inconsciente. El personal de emergencias descartó el traslado a un hospital. El cuerpo pasó directamente a la jurisdicción del forense local.

El equipo de investigadores mantuvo el hermetismo sobre los pormenores del hallazgo en la residencia. Los oficiales resguardaron el perímetro durante las primeras diligencias periciales. El procedimiento legal siguió los protocolos estrictos para descartar cualquier indicio de violencia en la escena.

El origen del mal en la saga Scream

C.W. Morgan encarnó a un personaje fundamental en la mitología de la franquicia de terror. Su papel de Hank Loomis delineó el perfil psicológico del antagonista principal. Este adinerado y prominente abogado de Woodsboro detonó toda la masacre adolescente.

El guion presentó a este hombre como el exmarido de Nancy Loomis y padre de Billy Loomis. La trama reveló su romance extramatrimonial secreto con Maureen Prescott. Esta infidelidad destruyó a su propia familia y desató la furia homicida de su hijo.

C.W. Morgan interpretó a un villano del cine de terror. Foto de IG: C.W. Morgan

La relación furtiva con la madre de Sidney Prescott funcionó como el motor narrativo de los sangrientos asesinatos. El joven psicópata inició su cacería sediento de venganza por el abandono de su madre. La actuación del histrión dotó de peso a este oscuro secreto.

El público y la crítica recuerdan su intervención durante los momentos de mayor tensión del filme. La película exhibe su peso cuando la policía retiene e interroga al joven sospechoso. El abogado irrumpe en la comisaría para garantizar la inocencia de su descendiente.

La huella indeleble en el terror adolescente

Los fanáticos desmenuzan anualmente cada diálogo del largometraje durante los aniversarios de la franquicia. El rostro del actor ilustra múltiples foros de discusión sobre los orígenes de la maldad en el cine de los noventa. Su intervención en pantalla duró pocos minutos pero determinó el rumbo de la trama.

La participación del intérprete extendió su influencia más allá de la primera cinta dirigida por Wes Craven. La producción de Scream 3 utilizó su imagen a través de un flashback revelador. Esta breve aparición conectó los hilos sueltos de la trilogía original.

C.W. Morgan era el padre de Ghostface en Scream. Foto de IG: C.W. Morgan

Los seguidores del cine slasher reconocen el peso de esta figura paterna ausente en la construcción del villano. Su personaje representa la hipocresía de los adultos en la aparentemente tranquila comunidad suburbana. El misterio central descansa sobre los actos de este litigante.

Las autoridades locales cerrarán el expediente oficial una vez que concluyan las pruebas pertinentes. El reporte final del forense detallará las causas exactas del fallecimiento. La comunidad actoral y los seguidores del horror despiden a una pieza clave del cine de suspenso.