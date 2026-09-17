Matthew Lillard defiende a la mexicana Melissa Barrera tras su despido de Scream 7

El actor Matthew Lillard expresó su total arrepentimiento por participar en Scream 7 tras el polémico despido de la mexicana Melissa Barrera. El veterano histrión de la franquicia calificó la salida de su colega como una injusticia rotunda por parte de la productora. Durante una reciente sesión pública de preguntas y respuestas, el estadounidense afirmó sentir una profunda vergüenza por ignorar la situación en su momento y priorizar su trabajo en pantalla.

La compañía Spyglass Media separó a la protagonista de la saga de terror en noviembre de 2023 de manera fulminante. La corporación tomó esta drástica medida cuando la intérprete alzó la voz contra las implacables acciones militares de Israel sobre territorio palestino. El conflicto escaló rápidamente en redes sociales y generó una fuerte ola de críticas internacionales contra las máximas autoridades del popular estudio cinematográfico de Hollywood.

Matthew Lillard recordó lo sucedido con Melissa Barrera en Scream 7. Foto de IG: Matthew Lillard

La repentina exclusión de la estrella latina provocó múltiples consecuencias directas para el futuro inmediato del millonario proyecto del género slasher. La actriz Jenna Ortega abandonó voluntariamente la séptima entrega de la franquicia poco tiempo después del anuncio oficial del estudio. El largometraje enfrentó de inmediato una severa crisis de relaciones públicas y una marcada hostilidad por parte de los fieles seguidores del asesino enmascarado Ghostface.

El arrepentimiento público de la estrella de terror

Un video difundido masivamente a través de la plataforma TikTok capturó las contundentes declaraciones del artista sobre este sensible conflicto laboral. El famoso villano de la cinta original aseguró que defender las causas sociales justas representa una obligación moral ineludible para cualquier persona pública. El estadunidense comparó esta convicción inquebrantable con su firme postura en defensa de los derechos fundamentales de las infancias de la comunidad trans y queer.

El actor reconoció la inmensa dificultad de hablar abiertamente sobre temas geopolíticos dentro de la implacable industria del entretenimiento estadounidense. "Melissa Barrera, que es una actriz maravillosa, fue despedida por lo que dijo", sentenció el histrión frente a su atenta audiencia. El veterano intérprete afirmó rotundamente que la artista originaria de Monterrey se encuentra en el lado correcto de la historia al defender sus ideales humanitarios.

Melissa Barrera mostró su apoyo a Palestina. Foto de IG: Melissa Barrera

El famoso criticó duramente el silencio cómplice de la comunidad artística cuando los grandes estudios atacan la libertad de expresión de los actores. El artista lamentó que el mundo entero negara su respaldo a la protagonista cuando ella denunció las primeras atrocidades del conflicto armado. La estrella de cine consideró brutal la apatía generalizada hacia una mujer valiente que anticipó la verdadera magnitud de la crisis internacional.

La emoción por volver a la franquicia slasher

El actor entonó un sincero mea culpa al explicar los verdaderos motivos detrás de su silencio inicial frente al cese de su compañera de profesión. El estadunidense aceptó que la enorme emoción por retomar su icónico papel de Stu Macher nubló por completo su propio juicio profesional. El intérprete confesó que jamás cuestionó el agresivo proceso interno ni consideró rechazar el contrato que le ofrecieron los altos ejecutivos.

Melissa Barrera por fin recibe muestras de apoyo. Foto de IG: Melissa Barrera

La incómoda realidad golpeó al artista apenas pisó los millonarios sets de filmación de la nueva película dirigida a las salas de cine. "Me siento mal por ello, me da vergüenza", admitió el actor al recordar su actitud pasiva ante las controversiales decisiones corporativas. Sus recientes declaraciones validan absolutamente la postura de la estrella mexicana y exhiben las profundas grietas internas de la exitosa franquicia cinematográfica.