Ya tenía lista la columna de hoy. Era de otro tema, estaba corregida y a punto de salir rumbo a la redacción cuando la fiscal Ernestina Godoy, al terminar una reunión con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, soltó la frase que llevo meses esperando oír: “Estamos investigando a los 10 servidores públicos”. Hablaba de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de los otros ocho sinaloenses que la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusó el 29 de abril de trabajar para Los Chapitos. La otra columna puede esperar. Ésta, no. Quien lea este espacio con alguna regularidad sabe que desde la primavera vengo insistiendo en lo mismo. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la acusación hablando de injerencia, escribí que la soberanía estaba en otra parte, en que fiscales mexicanos investigaran aquí a los mexicanos señalados. Lo repetí en agosto, cuando Rocha intentó volver a Palacio de Gobierno y le duró 30 horas el regreso: o México ejerce su jurisdicción o la ejerce un juez de Nueva York.

Lo curioso es que la investigación ya existía. Fuentes confiables me confirman que la carpeta se abrió hace meses, y el rastro público lo respalda. El 23 de mayo, la FGR citó a los diez; Gobernación salió el mismo día a aclarar que era “en calidad de testigos”, y Rocha compareció en Culiacán tres días después. Luego vino el silencio. El gobierno prefirió repetir durante el verano que Estados Unidos no mandaba pruebas. La Presidenta llegó a decir, cuando Rocha quiso regresar, que “si estás bajo investigación” lo mejor era separarse del cargo. Bajo investigación de quién, nunca lo aclaró.

Así que la pregunta de este lunes cambia. Ya sabemos que la FGR investiga. Lo que hay que entender es por qué decidió contarlo ahora. Hay una fecha en el calendario. El miércoles 18, en el hotel Langham de Shenzhen, Claudia Sheinbaum y Donald Trump se vieron unos 20 minutos al margen de la cumbre APEC. Ella escribió después que había sido “una muy buena reunión” y que seguían “avanzando en la agenda común”. No dio un solo detalle. Cinco días después, la Fiscalía hace pública la carpeta que tenía guardada.

No tengo la minuta de esa conversación. Nadie fuera de ese cuarto la tiene. Pero me cuesta creer en la coincidencia. Trump lleva meses diciendo que a la soberanía de México la amenazan los propios políticos mexicanos ligados al narco, y es difícil imaginar que no se lo haya dicho a ella en persona. Si alguien en el equipo mexicano necesitaba algo concreto que llevar a Florida, una investigación abierta contra diez funcionarios sinaloenses, con un gobernador y un senador de Morena a la cabeza, pesa más que otro reclamo por injerencia. Súmele la detención del Chapo Isidro en Guasave el viernes pasado, con una FGR que de inmediato descartó extraditarlo y anunció que lo procesará aquí. Lo que durante meses se presentó como defensa de la soberanía ahora se presenta como ejercicio de ella. Lo celebro, y lo digo sin ironía. Es lo que pedí. Pero un anuncio todavía no es expediente. Godoy aclaró que Washington aún no presenta la solicitud formal de extradición con las pruebas que deben acompañarla. “Estamos esperando”, dijo. También dijo que las denuncias se investigan “sin importar el color”, y en la misma conferencia negó que exista una investigación sobre Andy López Beltrán porque lo que hay en su contra es un testimonio de oídas. Jurídicamente puede ser correcto. Políticamente, la frase sobre el color y la respuesta sobre Andy quedaron demasiado cerca una de la otra.

Hay, además, un riesgo que en México conocemos bien. Una investigación que se anuncia pensando en una audiencia extranjera puede terminar de escaparate: se abre, se presume en Florida y se archiva cuando baja la presión. Seis meses de citatorios como testigos sin una sola imputación no ayudan a despejar esa sospecha. Si la FGR tiene la carpeta desde mayo, a estas alturas debería tener algo más que entrevistas: cuentas, propiedades y la ruta del dinero que toda acusación de narcotráfico deja tras de sí.

La soberanía era esto, investigar aquí. Falta ver si también es la parte difícil, la de imputar aquí y, si las pruebas alcanzan, condenar aquí. Si la carpeta llega a un juez antes de que Sheinbaum y Trump se sienten en Florida, sabremos que fue una decisión de Estado. Si no llega, habremos visto otra vez a un gobierno que sólo se mueve cuando Washington aprieta. Y para eso no hacía falta tanta conversación sobre soberanía.