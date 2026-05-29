Esta es la loca web interactiva de ‘Scary Movie’ donde Ghostface hace TODO lo que le pidas

El regreso de Scary Movie no solo promete revivir el humor absurdo que marcó a toda una generación en los años 2000, también acaba de lanzar una de las campañas promocionales más caóticas y virales del momento.

Así es la última campaña de Scary Movie

A pocos días del estreno de la nueva película, los creadores sorprendieron a internet con una página interactiva donde Ghostface literalmente hace casi cualquier cosa que le ordenes.

La web “Subservient Ghostface” está llena de memes, easter eggs y humor irreverente. Captura de pantalla

Sí, el icónico asesino de túnica negra y máscara alargada ahora puede bailar, llorar, cantar, abrir una cerveza, actuar como NPC de videojuego o recrear memes de internet bajo las órdenes de los usuarios. Y las redes sociales ya están obsesionadas.

¿Cómo se llama la página interactiva de Ghostface?

La plataforma se llama Subservient Ghostface (“Ghostface servicial”) y funciona como una especie de experimento interactivo lleno de humor absurdo. Al entrar al sitio, los fans encuentran al personaje dentro de un típico salón americano y un cuadro de texto donde pueden escribir instrucciones completamente random.

Aunque parece IA, la plataforma funciona con videos pregrabados de un actor real. Captura de pantalla

¿Quieres que Ghostface haga un baile viral de Fortnite? Lo hace.

¿Prefieres verlo actuando como personaje bugueado de los Backrooms? También.

¿Quieres que recree memes clásicos de internet? Hay varios escondidos.

Uno de los detalles que más ha sorprendido es que, aunque muchas personas pensaron inicialmente que se trataba de Inteligencia Artificial en tiempo real, en realidad el sistema funciona con una enorme biblioteca de videos pregrabados.

Dependiendo de las palabras clave que escriba el usuario, el sitio activa distintas respuestas grabadas por un actor real. Y justamente ahí está gran parte del encanto.

TikTok y X se llenaron de clips virales del nuevo Ghostface interactivo. Captura de pantalla

Ghostface se vuelve viral gracias a los memes

La experiencia recuerda al internet caótico y experimental de principios de los 2000, cuando las campañas apostaban más por el humor extraño y los easter eggs que por filtros perfectos o publicidad demasiado producida. En pocas horas, TikTok, X e Instagram comenzaron a llenarse de clips mostrando las reacciones más ridículas de Ghostface.

Entre las más comentadas aparece una donde el personaje “orina” con la potencia de una manguera de jardín, otra donde lanza indirectas sobre la Inteligencia Artificial tirando una botella de agua al suelo y varias referencias a memes clásicos de cultura pop.

Aunque parece IA, la plataforma funciona con videos pregrabados de un actor real. Captura de pantalla

Incluso existe una reacción inspirada en el famoso meme de los tres Spider-Man señalándose entre sí. Al escribir “Spiderman”, aparecen tres Ghostfaces replicando exactamente la escena.

Los fans ahora están intentando descubrir todos los comandos ocultos dentro de la plataforma, convirtiendo el sitio en una especie de videojuego absurdo lleno de secretos.

Fans descubrieron comandos ocultos para hacer bailar, cantar y actuar a Ghostface. Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena la nueva película de Scary Movie?

La campaña parece tener un objetivo muy claro: demostrar que Scary Movie finalmente recuperó el espíritu irreverente que hizo gigantescas a las primeras películas.

Después de años de críticas y entregas que muchos fans consideraron alejadas de la esencia original, la franquicia vuelve oficialmente bajo la supervisión de los hermanos Wayans, creadores de las primeras cintas y responsables de convertir la saga en un fenómeno de culto.

Los hermanos Wayans regresan para recuperar la esencia original de Scary Movie. Captura de pantalla

La nueva película llegará a los cines el próximo 5 de junio de 2026 y marcará el regreso creativo de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans al universo de la franquicia.

Las primeras imágenes y avances ya dejan claro que la película volverá a burlarse sin filtro de absolutamente todo: películas de terror modernas, tendencias virales, cultura pop, redes sociales e incluso el uso excesivo de Inteligencia Artificial.

Entre las cintas que serían parodiadas aparecen títulos recientes como Smile, Weapons, A Quiet Place y otros fenómenos contemporáneos del cine de terror.

Anna Faris y Regina Hall volverán en el esperado regreso de la franquicia. Foto: Pavel Jurado Canseco Pável Jurado Canseco

Además, el regreso de Anna Faris y Regina Hall ha elevado todavía más la nostalgia entre quienes crecieron viendo las primeras entregas.

Muchos usuarios en redes consideran que esta campaña promocional demuestra que los Wayans entendieron perfectamente qué esperaba el público: humor ridículo, referencias absurdas y un Ghostface dispuesto a hacer el completo ridículo por entretenimiento. Y honestamente, parece estar funcionando.