En México, el poder se protege a sí mismo. Cuando alguien cercano a Morena es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el guion parece repetirse: negación inmediata, descalificación a quienes denuncian y falta de investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Rubén Rocha Moya permaneció 112 días fuera de la gubernatura de Sinaloa, en medio de señalamientos provenientes de México y Estados Unidos. Posteriormente, como si nada hubiera ocurrido, regresó al cargo durante una semana y volvió a separarse de él. Sigue en libertad e, incluso, sus cuentas bancarias fueron descongeladas.

Ahora, con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, resurgen cuestionamientos que no pueden quedar sin respuesta.

Comencemos por reconocer al general Ricardo Trevilla y a los equipos especiales del Ejército mexicano que arriesgaron su vida durante este operativo, así como por expresar nuestro más sentido pésame a las familias de los cuatro militares fallecidos. Su valentía y sacrificio merecen todo nuestro respeto y reconocimiento.

Concluida la operación militar, comienza una segunda etapa, igualmente importante: la procuración de justicia. Tanto el detenido como la investigación de los delitos que se le atribuyen quedan en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esperemos que, en esta ocasión, sí se esclarezcan los hechos. Desde hace varios años, testimonios de integrantes de Morena e investigaciones periodísticas han señalado que las campañas electorales de Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, entre otros, habrían recibido financiamiento de Fausto Isidro Meza Flores, líder de una de las organizaciones criminales más relevantes del país.

Entre estos testimonios destaca el de Jocelyn Hernández, fundadora de Morena, quien durante la campaña de Rocha Moya se desempeñaba como subdelegada de Bienestar en Sinaloa, bajo la estructura encabezada entonces por Ariadna Montiel, hoy presidenta nacional de Morena, quien también ha sido señalada por diversos medios de comunicación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En una grabación difundida por medios de comunicación, Hernández afirmó que El Chapo Isidro enviaba maletas llenas de dinero para financiar campañas electorales de 2021, entre ellas la de Sinaloa.

A estos señalamientos se suma un reportaje de un medio de comunicación que refiere que agencias estadunidenses habrían abierto expedientes sobre Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal por presunto lavado de dinero y financiamiento de cárteles a campañas electorales, con testimonios entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por su parte, Villarreal sostiene que no existe evidencia verificable en su contra.

Pero negar no es investigar. Frente a acusaciones de esta gravedad, la obligación de las autoridades es esclarecer los hechos, no descalificar a quienes denuncian ni permitir que los señalamientos se diluyan por conveniencia política.

Hoy, El Chapo Isidro está en manos de la Fiscalía General de la República, una institución que deberá demostrar que cuenta con la autonomía y la independencia necesarias para investigar a cualquier persona, sin importar su cargo, militancia partidista o cercanía con el poder.

La información que pueda aportar el detenido podría ser decisiva para esclarecer los presuntos vínculos entre el crimen organizado y el poder político.

La captura de un líder criminal es un paso importante, pero la justicia no termina con su detención. La verdadera prueba será que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, de acreditarse responsabilidades, nadie quede impune.

En un Estado de derecho, el poder no debe ser un refugio para quienes violan la ley, sino el primero en someterse a ella.