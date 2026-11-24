La noticia de que el investigador estadunidense de origen turco Levent Alpöge resolvió la Hipótesis de Riemann con ayuda de Claude, el modelo de lenguaje natural de Anthropic, abre una etapa inquietante para nuestra civilización.

David Hilbert (1862-1943), gigante de las matemáticas modernas, decía que si despertara tras dormir 500 años, lo primero que preguntaría sería si se había resuelto dicha conjetura, que sostiene que los números primos siguen un patrón oculto y exacto.

Tras 167 años de intentos fallidos, el problema halló respuesta en una demostración de más de 17 millones de líneas de código y un borrador de 250 mil páginas que ningún humano podrá leer ni asimilar por completo, pues pasar los ojos por cada línea tomaría unos 14 años continuos, lo que separa este logro de la inteligencia artificial de la intuición clásica.

Durante siglos, la aparente aleatoriedad de los números primos alimentó el rigor científico y la imaginación literaria, pues esos ladrillos indivisibles parecen esconder una arquitectura secreta tras un caos superficial. En su novela Cosmópolis (2003), el escritor Don DeLillo retrató su obsesión por esas cifras y el vértigo ante los flujos invisibles que gobiernan la vida moderna al escribir sobre patrones ocultos en los mercados y el universo: “La gente no morirá, será absorbida por corrientes de información”. La frase resume el desconcierto ante una máquina capaz de hallar armonía donde sólo vemos caos y de revelar simetrías que escaparon a generaciones de especialistas.

Para dimensionar el suceso conviene escuchar a Alexandr Wang, fundador de los Laboratorios de Superinteligencia de Meta, quien advirtió en X que el hallazgo abre una transformación radical. El domingo, Wang afirmó que el desarrollo de la bomba atómica parece una simple tarea escolar frente a la demostración de Riemann, lograda mediante una mente ajena que aún no comprendemos. Y señaló que la inteligencia bruta dejó de ser el cuello de botella para las máquinas y que, superado el desafío intelectual más exigente concebido por la humanidad, los sistemas automatizarán la investigación en biología, economía, armamento y en el propio desarrollo de la inteligencia artificial, rebasando nuestra vigilancia y comprensión a un ritmo difícil de asimilar.

Sin embargo, el entusiasmo apocalíptico merece matices prudentes. Críticos como Yann LeCun y Gary Marcus subrayan que el algoritmo no actuó en el vacío, pues requirió meses de conducción humana y una arquitectura abierta construida por generaciones de matemáticos, además de recordar que la intuición, la experimentación y el juicio crítico siguen siendo indispensables.

Más allá de si cruzamos el umbral de la superinteligencia, las consecuencias prácticas son inmediatas para la ciencia y la tecnología. Cientos de teoremas que dependían de suponer cierta la hipótesis pasan a ser verdades firmes, eliminando salvedades provisionales en la teoría de números y disciplinas afines. En informática, la demostración da certeza absoluta sobre la velocidad y fiabilidad de algoritmos clave para comprobar números primos gigantescos, fortaleciendo la ciberseguridad y permitiendo depurar código sin romper el cifrado vigente en las comunicaciones digitales.

El dilema de fondo está en el método científico que nace hoy. Cuando una máquina produce una verdad válida cuya extensión rebasa la mente humana, la ciencia deja de ser un ejercicio plenamente inteligible para volverse una delegación de confianza, con implicaciones filosóficas sobre qué significa comprender una prueba cuando nadie puede abarcarla entera.

Como advierte el propio Wang, aceptar de manera pasiva una entrega gradual de la sociedad a sistemas mil veces más capaces sería una renuncia peligrosa. El reto de nuestra época consiste en asegurar que este salto cognitivo amplíe la capacidad de decisión humana en lugar de volvernos espectadores impotentes de nuestras propias creaciones.