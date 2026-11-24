1. Autosuficiencia. México construye su propio camino con el apoyo de sus Fuerzas Armadas, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. “Los mexicanos, las mexicanas, debemos estar muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y sus capacidades”, dijo. En la conmemoración, la Presidenta estableció que la Marina desarrolla varias actividades más allá de la vigilancia de las aguas nacionales. Sheinbaum agradeció el desempeño de su titular, el almirante Raymundo Morales, y del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Honor a quienes se lo han ganado. Nada más.

2. Soberanos. La Marina reforzará la soberanía de las aguas nacionales con los buques de última generación que conformarán la Patrulla Oceánica Clase Yucatán, actualmente en construcción, informó el secretario de Marina, Raymundo Morales. Gran noticia para la entidad que gobierna Joaquín Díaz. Los buques son sólo una parte de los proyectos que realiza la Marina, en donde se aprovechan las últimas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, mencionó el almirante. Las siete unidades de la patrulla Yucatán estarán concluidas en 2030. En los astilleros de la Marina se construyen, además, 12 patrullas costeras, dos buques multipropósito... y la esperanza de un futuro mejor.

3. Trabas. El diputado Ricardo Monreal informó que está listo el informe que el órgano legislativo que preside enviará este lunes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la demanda que interpuso el Partido Acción Nacional por la dilación en la emisión de la convocatoria para elegir a la suplente permanente de Guadalupe Taddei al frente del INE. Monreal insistió en que acatará la ley y que esperará a la resolución del tribunal para emitir la convocatoria. Todo apunta a que Blanca Cruz, consejera presidenta temporal, podría quedarse el resto del proceso. No pierdan el foco, lo importante es que el INE recobre la confianza. Nada fácil.

4. Perdidos. Campeche acumula señales de alarma bajo el gobierno de Layda Sansores. El Colegio de Bachilleres tiene 37 planteles en huelga por incumplimientos laborales, con más de 11 mil alumnos afectados, mientras la Universidad Valle del Grijalva anunció el cierre de su campus en la capital el próximo 20 de diciembre, alegando dificultades económicas. Problemas distintos, pero ambos golpean la educación y exhiben un estado que no encuentra respuestas. La gobernadora no puede desentenderse, el Cobacam depende del ámbito público y el deterioro económico también exige atención. Si en manos de Layda está la solución, espérenla sentados.

5. Big brother. La teoría de el gran hermano, ese ojo que todo lo ve, plasmado en la novela 1984 de George Orwell, llega a los caminos sinaloenses. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, anunciaron una nueva ofensiva de vigilancia para Sinaloa tras la captura de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro. El plan contempla más de 150 vehículos, 14 camionetas tácticas, drones y 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 lectores de placas en las rutas Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango. Que pronto se recupere la seguridad. No podemos convertir las carreteras en escenarios permanentes de guerra.