Una escena y un tuit lo dicen todo.

Por un lado, en las redes sociales aparecen videos en los que se observan helicópteros militares disparando desde el aire durante el operativo del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. En la imagen se ven proyectiles luminosos dirigidos hacia un automóvil que termina incendiándose.

Por otro lado, al día siguiente del operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el expresidente Felipe Calderón responde un post de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno federal morenista: “Felicitaciones sinceras a las fuerzas de seguridad federales por esta captura, me sumo a las condolencias por los militares fallecidos”.

Así tenemos una escena como de guerra y el aplauso del artífice de la guerra en contra del crimen organizado, tan rechazada por la 4T, del operativo que llevó a la detención del líder del Cártel de Guasave, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

Creo que ya podemos decir que se acabó la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador y regresamos a los balazos para combatir al crimen organizado en México.

Si en algo se ha diferenciado la presidenta Claudia Sheinbaum de su predecesor es precisamente en el ámbito de la seguridad pública. A los criminales ahora se les enfrenta. Ahí están los resultados.

Desde que Sheinbaum asumió la Presidencia en 2024, su gobierno ha realizado importantes operativos contra dirigentes del crimen organizado, entre los que destacan el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la captura del propio Chapo Isidro la semana pasada; la detención de Audías Flores Silva, El Jardinero, importante dirigente del CJNG; la captura de los hermanos conocidos como Los R, vinculados al CJNG, señalados como autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la detención de César Alejandro El Botox, vinculado con las extorsiones a productores agrícolas en Michoacán.

En gran medida, el gobierno de Sheinbaum ha cambiado la estrategia de AMLO para responder a la demanda de Estados Unidos de enfrentar a los criminales. Y es que el presidente Trump y varios de sus subordinados han amenazado con intervenir de manera unilateral en México si éste no hace nada en esta materia.

La realidad es que, más allá de la retórica nacionalista de la Presidenta, su gobierno ha cooperado con el estadunidense quizá como nunca en la historia para enfrentar a los cárteles del crimen organizado.

Lo vimos ahora en la detención del Chapo Isidro. Aunque la ejecución del operativo fue exclusivamente mexicana, con 361 efectivos y 14 aeronaves de las Fuerzas Armadas, el propio secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que agencias estadunidenses compartieron información para localizar al narcotraficante, que figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. Además, a solicitud y con autorización del gobierno mexicano, Estados Unidos realizó vuelos de drones no tripulados sobre Sinaloa durante la semana anterior a la captura para precisar la ubicación del objetivo.

Políticamente, un operativo como el del viernes en Guasave, les conviene a los presidentes de Estados Unidos y México. Como bien lo reportó el New York Times: “Sheinbaum necesita apaciguar al voluble líder al norte de la frontera y convencer a su pueblo de que los cárteles no están por encima de la ley. Y tras hablar con dureza sobre enfrentar a los cárteles, Trump necesita sumar algunas victorias”.

La pregunta es si la nueva estrategia servirá para los intereses nacionales de México y Estados Unidos. Aquí lo que nos interesa es que haya menos violencia y criminalidad. Allá, que se consuman menos drogas en su país. Si es así, me temo que la respuesta es negativa.

Como bien sabemos en México, la detención de los capos puede desatar guerras intestinas dentro de las organizaciones criminales, incrementando la violencia. Además, el tráfico de drogas nunca se detiene, incluso no mengua, por el descabezamiento de los cárteles. Como dice un exagente de la CIA con respecto a la detención del Chapo Isidro: “Yo esperaría que el equilibrio de poder en Sinaloa cambie más rápido que el suministro de fentanilo en Estados Unidos”.

La solución pasa por legalizar y regular las drogas que le quitaría el enorme poder económico que tienen los cárteles en México. Y, obvio, evitar que las estructuras criminales se pasen a otros negocios que compensen la pérdida de estos mercados.

Sin embargo, esto no ocurrirá porque no existen las condiciones políticas para cambiar la prohibición de las drogas que, simple y sencillamente, no ha funcionado.

Mientras tanto, seguiremos viendo cómo ni abrazos ni balazos funcionan.

X: @leozuckermann