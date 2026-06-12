El Mundial 'sabotea' el rodaje de la tercera temporada de The Last of Us

La producción de la tercera temporada de The Last of Us detuvo sus grabaciones por el arranque del Mundial. Los realizadores tomaron la decisión de pausar el rodaje ante la magnitud del evento deportivo en Norteamérica. A la par de este freno, la plataforma HBO Max anunció la incorporación del reconocido actor Peter Sarsgaard al elenco principal para los nuevos episodios.

La coincidencia de fechas obligó a la productora a modificar sus calendarios de trabajo originales de manera drástica. El torneo de la FIFA arrancó actividades el 11 de junio en diversas sedes compartidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La ciudad canadiense alberga múltiples partidos oficiales del campeonato y concentra gran parte del turismo internacional durante la justa.

Paisaje de donde se graba The Last of Us. Foto: HBO

Un freno obligado en la sede mundialista

Vancouver funciona como la base central de operaciones para la exitosa serie postapocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Los responsables del proyecto evaluaron minuciosamente las complicaciones logísticas y descartaron continuar con las filmaciones durante el mes futbolístico. Las autoridades locales priorizaron la seguridad y el flujo masivo de los aficionados en las zonas urbanas más transitadas de la urbe.

Escena de The Last of Us. Foto: HBO

Esta pausa temporal genera dudas sobre la fecha final de lanzamiento de la esperada continuación televisiva. El plan original del estudio contemplaba extender el trabajo de cámaras hasta finales de noviembre del presente año. La cadena de televisión planeaba estrenar los capítulos inéditos de la historia durante la segunda mitad del calendario 2027.

Los ejecutivos de HBO mantienen total hermetismo sobre posibles retrasos adicionales en el proceso de postproducción de la serie. Los analistas del entretenimiento calculan que esta entrega cerrará definitivamente el drama basado en el exitoso videojuego de Naughty Dog. Los actores principales y el equipo técnico retomarán sus llamados en cuanto las selecciones terminen sus compromisos en el territorio norteamericano.

Un nuevo rostro para los serafitas

En medio de la inactividad obligatoria, la cadena confirmó un fichaje de alto perfil para enriquecer la trama principal. El histrión Peter Sarsgaard firmó el contrato para interpretar a un personaje de nueva creación bautizado oficialmente como Amon. Los guionistas diseñaron este rol específicamente para liderar a la temida facción antagónica de los serafitas.

Los fanáticos de la franquicia de consola reconocen a este grupo como los principales rivales dentro del universo digital. La adaptación televisiva expandirá la profunda mitología de esta secta a través de la intensa interpretación del experimentado actor estadounidense. El canal de televisión reservó los detalles precisos sobre el arco narrativo y el impacto directo de este peligroso villano.

Peter Sarsgaard se integrará a The Last of Us Foto: Especial

El público disfrutó el talento actoral de Sarsgaard recientemente en exitosas producciones cinematográficas como La novia y DTF St. Louis. El intérprete suma su prestigio a un elenco que ya acumula múltiples premios internacionales de la industria por sus notables actuaciones. El showrunner Craig Mazin confió plenamente en su capacidad histriónica para encarnar el extremismo religioso que caracteriza a los letales serafitas.

Las cuentas oficiales de la serie mantienen la promoción activa con la publicación de diversas fotografías conceptuales y anuncios del reparto. Los seguidores exigen conocer pronto la fecha oficial sobre la reanudación de las grabaciones en las gélidas locaciones canadienses. Los ejecutivos ajustan actualmente los abultados presupuestos para compensar económicamente los días perdidos por la abrumadora fiebre del balompié mundial.