Cypress Hill lanza 'Dios Bendiga', un disco en español con Alemán, Trueno y más invitados

Con más de tres décadas de carrera siendo representantes del hip hop a nivel global y tras haber marcado a generaciones enteras, la legendaria agrupación californiana Cypress Hill está lista para escribir un nuevo capítulo histórico en su trayectoria con Dios bendiga, su primer álbum de estudio compuesto en su totalidad por temas inéditos en español, un proyecto concebido como una muestra de gratitud profunda hacia la comunidad latina que los ha respaldado desde sus inicios.

A diferencia del recordado Los grandes éxitos en español (1999), donde tradujeron sus clásicos al castellano, Dios Bendiga no busca reutilizar fórmulas pasadas. Se trata de un material completamente nuevo que utiliza el lenguaje como un puente directo para conectar con el público latino. En entrevista para Excélsior, Sen Dog profundizó sobre la necesidad de brindar un material original al público hispanohablante que los ha seguido a través de su carrera:

El título de la producción, Dios bendiga, no es casualidad. En Latinoamérica, las bendiciones forman parte del lenguaje cotidiano y espiritual, por lo que la agrupación decidió adoptar esa energía para bautizar esta entrega.

“Las ideas para un disco completamente nuevo en español las teníamos desde hace muchos años. Los dos idiomas son distintos; hay expresiones y slang que no se pueden traducir literalmente sin perder el sentido. Queríamos hacer algo que se sintiera fresco, donde la gente entendiera exactamente cada palabra y la fuerza de lo que estamos diciendo”, señaló el rapero de origen cubano.

“En Latinoamérica la gente tiene mucha fe. Dios bendiga es tanto un agradecimiento como una bendición. Es algo de dos vías: nosotros bendecimos al público por todo el apoyo de estos años y ellos nos bendicen a nosotros. Para Sen Dog y B-Real era vital que la gente supiera que, aunque crecimos en Estados Unidos, nuestras raíces son profundamente latinas”, destacó.

Eitan Miskevich

Uno de los pilares más destacados de Dios bendiga es el intercambio sonoro con la nueva escuela del rap en español. La producción integra colaboraciones clave que conectan la trayectoria del grupo con la escena hispana contemporánea.

El track Wacha Trucha cuenta con la participación del rapero mexicano Alemán, aportando una energía eléctrica que encajó a la perfección con el estilo característico del grupo. Por otro lado, en Campeones, la banda une fuerzas con Mellow Man Ace, pionero del rap bilingüe y parte de la estructura fundacional de Cypress Hill, mientras que el argentino Trueno participa en el track Saca la bolsita.

Al respecto de estas uniones y del impulso al movimiento actual, Sen Dog expresó:

“Alemán y Trueno son de los mejores exponentes en español actualmente. Tienen una energía tremenda tanto en el estudio como en el escenario. Queríamos mostrar que estamos juntos en la lucha con la nueva generación, pasar la estafeta y darle luz a este gran momento que vive la música latina. Ellos llevaron los temas a otro nivel”.

Este lanzamiento llega tras una intensa gira por los festivales más influyentes de la región, entre los que destacaron sus presentaciones en Vive Latino y Tecate Pa’l Norte en México, así como en Lollapalooza Brasil. Estas actuaciones funcionaron como el preámbulo perfecto para medir el calor del público y preparar el terreno para esta producción.

Cypress Hill

Al reflexionar sobre el lugar que ocupará Dios bendiga dentro de la vasta discografía de Cypress Hill, el mensaje es claro: trascender las barreras idiomáticas a través de la autenticidad.

“El público latino siempre se ha entregado a nosotros, incluso con canciones en inglés. Sentíamos que se merecían un disco completo en su propio idioma para que puedan cantar y conectar directamente en los shows. Esperamos que Dios Bendiga sea recordado como ese esfuerzo sincero por entregarles lo mejor de Cypress Hill y como un regreso a nuestras raíces”, concluyó.

La banda sigue activa desde su fundación en South Gate, California, en 1988, Dios bendiga está disponible en todas las plataformas digitales. Tras este lanzamiento, Cypress Hill continuará con sus presentaciones ya programadas por Estados Unidos y Europa, y esperan que su regreso a los escenarios de Latinoamérica sea antes de que finalice el año.

La Pura Neta

Además de Cypress Hill, Sen Dog sigue trabajando junto Kemo The Blaxican (Delinquent Habits) bajo el proyecto Negros de la Raza, cuyo disco debut también ya está disponible en plataformas.

Se trata de La pura neta, producido en su totalidad por Chazz Fiyastarta Padilla, se perfila como una declaración artística integral. A través de un lirismo bilingüe, la esencia clásica de la Costa Oeste y una producción con matices cinematográficos, el disco aborda temáticas como la resiliencia, la identidad afrolatina, la familia, las vivencias de calle y el orgullo cultural.

“Sen Dog y yo hemos colaborado desde los noventa, pero lo que estaba saliendo del estudio esta vez sonaba enorme, épico y diferente. Entendimos que un EP no bastaba y decidimos hacer un álbum completo”, mencionó Kemo The Blaxican.

Por su parte, Sen Dog destacó la química y visión compartida que facilitaron el desarrollo del material: “Nos conocemos desde hace muchos años. Nuestras personalidades como artistas conectan de forma natural y ambos compartíamos la misma meta para este disco”, subrayó.

El álbum incluye colaboraciones vocales de la ganadora del Grammy Melinda Salcido y de Peoplemover, quienes aportan texturas clave a la atmósfera del proyecto. Los sencillos Para mi gente y Jefe de jefes ya superan el millón de reproducciones en YouTube.

Su más reciente sencillo se titula Súper vato, el cual llega acompañado de un video oficial animado disponible en su canal oficial. El material tiene 13 canciones, destacando El bario, Gallo Negro y La Virgen or Black Moses, por mencionar algunas.