Las actividades y películas que podrás ver GRATIS en el Festival de cine infantil Ajolotín en Edomex

La idea de entretener y al mismo tiempo inspirar a las niñas y niños se ha visto materializada en el festival de cine Ajolotín, mismo que en su cuarta edición busca acercar distintas propuestas fílmicas gratuitas en estos días de vacaciones de verano.

“La programación se conforma de historias que dialogan con las niñeces mexicanas. Hablo de un cine realizado por profesionales y por infancias que desde su mirada nos invitan a crear un mundo de paz. Además, en esta edición contaremos con un taller increíble que se titula ‘Construye tu Ajolotín’, que es el taller de elaboración de una marioneta animable impartido por Edgar Pérez Serrato”, expresó Verónica Ramírez, directora de Ajolotín.

Será a partir de este domingo y durante los fines de semana de agosto que en distintas sedes como la Cineteca Mexiquense, el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, el Centro Audiovisual Toluca y el Centro Regional de Cultura de Ecatepec se llevará a cabo la programación de nueve cortometrajes provenientes de México y Argentina, así como la proyección de la película Tesoros, de María Novaro.

En dichas sedes se estarán proyectando los nueve cortometrajes que en conjunto tienen una duración de 74 minutos y se alternarán durante los fines de semana de agosto con el largometraje de la realizadora mexicana María Novaro.

Huapango en llamas Festival de Cine Ajolotin

“Es un gusto para la Cineteca Mexiquense poder mostrar los filmes que conforman la programación y vamos a inaugurar el festival este domingo a las 12:30 en la Sala 1. “Vamos a tener los cortometrajes seleccionados de este año y la verdad es que vale muchísimo la pena irlos a ver porque son cortos justamente hechos por niños y también por profesionales, quienes abarcan distintos temas”, expresó Sara Jerónimo, representante de la Cineteca Mexiquense.

Dentro de los títulos que los niños y sus familias podrán ver están las producciones mexicanas Aprende con Akiko de Sofía Valverde Pérez, Huapango en llamas de Guadalupe Granados, Manos de humo de Jorge A. Estrada, Marina y La falda de Tania Huidobro, Martha y Mari de Verónica Ramírez, Mi identidad mazahua de Elke Franke y Un paseo para Emilio de Miguel Anaya. A estas se suman los cortos argentinos Una aventura monstruosa y Cuello duro, ambos realizados por el taller itinerante y comunitario argentino Escuela, Cámara ¡Acción!

En cuanto al taller Construye tu ajolotín, este se llevará a cabo tanto el sábado 29 como el domingo 30 de agosto en la Cineteca Mexiquense desde las 12 hasta las 14 horas. Y para todos aquellos que no puedan asistir a las actividades, el mismo fin de semana del 29 y 30 de agosto se programarán los diez filmes en los canales 34.1 y 34.2 de TV Mexiquense.

Para consultar horarios y programación se puede revisar en www.festivalajolotin.com/programacion