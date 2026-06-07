¡Prepara tu varita! Aquí puedes ver toda la saga de ‘Harry Potter’ en streaming

Si amaneciste con ganas de ver todas las películas de Harry Potter en el mismo día, ¡tenemos buenas noticias! Ya es posible que las encuentres disponibles en una sola plataforma de streaming y, no solo eso, sino todo el universo mágico creado por J.K. Rowling.

El impacto cultural que el Mundo Mágico ha tenido en la sociedad muggle contemporánea es un fenómeno que difícilmente volverá a repetirse con la misma intensidad. La saga de Harry Potter, tanto con sus libros y sus películas, cambió por completo a generaciones enteras.

Las salas de cine se transformaron durante una década en un punto de encuentro anual donde la magia cobraba vida a través de efectos especiales y bandas sonoras que son parte del imaginario colectivo.

A pesar de que la última entrega de la serie se estrenó hace ya bastantes años, la fiebre por el universo de J.K. Rowling no ha disminuido ni un solo grado. Al contrario, con el paso del tiempo, las ocho películas originales se han consolidado como un refugio de nostalgia para millones de personas.

Ver estas cintas durante los días lluviosos, las épocas navideñas o simplemente en un fin de semana de flojera total se ha convertido en una especie de ritual cultural. Y todas las películas de Harry Potter las encuentras en una sola plataforma, sin tener que buscar.

Dónde ver todas las películas de Harry Potter Harry Potter

¿Dónde ver las películas de Harry Potter?

Para fortuna de todos los miembros de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, las películas de Harry Potter se encuentran disponibles en HBO Max.

Bajo la sección “Wizarding World”, las aventuras de Harry, Ron y Hermione encontraron su hogar en esta plataforma, propiedad de los derechos del estudio cinematográfico Warner Bros.

HBO Max aloja de manera permanente, exclusiva y en resoluciones 4K Ultra HD, con tecnologías de mejora de color (incluyendo opciones de audio original, doblaje clásico latino y subtítulos), las ocho producciones principales de Harry Potter:

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y el misterio del príncipe

Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 1

Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 2

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Wizarding World: ¿Qué otros contenidos de Harry Potter hay en HBO?

Para los potterheads, el viaje no termina necesariamente con el epílogo de las reliquias de la muerte. Con el fin de expandir el lore y explorar otras épocas y geografías de la comunidad mágica, Warner Bros. y J.K. Rowling lanzaron una serie de precuelas ambientadas varias décadas antes del nacimiento de Harry: Animales fantásticos.

Así como Harry Potter, estas cintas también están alojadas en HBO Max. La trilogía está centrada en la figura del magizoólogo Newt Scamander y el ascenso del temible mago tenebroso Gellert Grindelwald:

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Los crímenes de Grindelwald

Los secretos de Dumbledore

De igual forma, como parte del Wizarding World, podemos encontrar material extra en la plataforma de HBO Max, que va desde:

Versiones extendidas de las películas

Detrás de cámaras que se encontraba en los DVDs

Harry Potter: regreso a Hogwarts (especial por el 20 aniversario)

(especial por el 20 aniversario) Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts (reality show)

(reality show) Harry Potter: magos pasteleros (reality show de cocina)

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La nueva serie de Harry Potter por HBO Max

Para el 25 de diciembre de 2026, se espera el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, la primera temporada de la serie producida por HBO Max, como parte de un reboot de la historia del niño mago.

Este nuevo proyecto planea adaptar los siete libros del universo mágico en un formato televisivo, a estrenarse en un periodo de 10 años. Estarán disponibles, de igual forma, en la plataforma de streaming HBO Max.

Por el momento, ya puede verse el primer especial de la serie: En busca de Harry: El arte detrás de la magia.