¡Una maravilla! Katy Perry brilla junto a Tius Luka en la inauguración del Mundial

La cantante Katy Perry protagonizó el momento estelar de la ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos. La artista californiana encendió el campo del estadio de Los Ángeles con una presentación musical de impacto global. El espectáculo central contó con la participación especial del pequeño Tius Luka, un talentoso cantante infantil originario de Noruega. Ambos artistas unieron sus voces para interpretar el tema oficial "Wonder" ante miles de aficionados en las gradas.

El esperado show musical arrancó justo después del calentamiento oficial de la selección de Estados Unidos sobre el césped. La estrella del pop apareció en el círculo central de la cancha bajo un imponente juego de luces. Katy Perry vistió un deslumbrante vestido plateado diseñado específicamente para reflejar la iluminación del majestuoso recinto deportivo. La intérprete tomó de la mano a su joven acompañante para desatar la ovación ensordecedora del público norteamericano.

Katy Perry cantando en la inauguración del Mundial. REUTERS

El protocolo previo a la canción lució una introducción a cargo del reconocido actor Jason Sudeikis. El comediante, famoso a nivel internacional por encarnar al carismático entrenador Ted Lasso, guio el desfile de apertura. El evento presentó las 48 banderas oficiales de los países participantes en esta edición de la justa mundialista. Los estandartes rodearon a los cantantes para crear un marco visual imponente durante los minutos de la melodía.

Un prodigio de Noruega en el centro del campo

La presencia de Tius Luka desató un enorme interés entre los espectadores del magno evento deportivo. El niño de apenas 10 años de edad cruzó el Océano Atlántico desde Noruega para conquistar el escenario. El infante goza de una inmensa popularidad dentro de las redes sociales, con especial dominio en la plataforma de Instagram. Sus perfiles digitales acumulan millones de reproducciones gracias a su evidente talento vocal y carisma nato frente a las cámaras.

Tius Luka bailando junto a Katy Perry. AFP

El joven artista europeo construyó su fama cibernética publicando versiones musicales de cantantes consagrados en la industria. Su catálogo en internet incluye precisamente varios éxitos icónicos de la mismísima Katy Perry. La producción del campeonato de la FIFA detectó este fenómeno viral y gestionó su participación directa en la ceremonia. El exitoso dueto marcó el final del segmento de entretenimiento para abrir paso al desarrollo de los actos protocolarios.

Los organizadores resguardaron la identidad del joven acompañante bajo absoluto secreto hasta el momento de la salida al campo. La química entre ambos talentos fluyó con total naturalidad durante la ejecución de los acordes de la pieza musical. El estadio entero reconoció el esfuerzo del talento nórdico con aplausos prolongados al concluir su intervención en vivo. La brillante presentación dominó de inmediato las tendencias de búsqueda en los navegadores de todo el planeta.

El patriotismo estadunidense cierra la fiesta

El comité responsable remató el protocolo inaugural con el tradicional acto cívico del país anfitrión. La interpretación del himno nacional de los Estados Unidos quedó a cargo del exitoso dueto de música country Dan + Shay. Los artistas tomaron los micrófonos para ejecutar una versión potente que resonó en cada rincón de las tribunas. La dupla logró conmover visiblemente a los miles de fanáticos locales congregados en las gradas del inmueble deportivo.

Katy Perry tomando de la mano a Tius Luka. AFP

Los acordes musicales acompañaron el despliegue protocolario de los símbolos patrios sobre el terreno de juego californiano. Las cámaras de televisión capturaron los rostros emocionados de los seleccionados estadunidenses formados en línea recta sobre el pasto. El número vocal coronó un evento caracterizado por la precisión técnica, el brillo visual y la contundencia de sus estrellas. El árbitro central recibió la señal definitiva de las autoridades para ordenar el inicio de la máxima competencia internacional.