¿Se retrasó The Last of Us? Esto sabemos sobre la pausa en el rodaje

La producción de la tercera temporada de The Last of Us fue suspendida temporalmente en Canadá, según registros oficiales de rodaje.

Aunque HBO no ha informado cambios en el calendario de estreno, la pausa llamó la atención de los seguidores de la serie, especialmente porque ocurre mientras se preparan los nuevos episodios basados en la historia de Abby, uno de los personajes más importantes del videojuego.

The Last of Us suspende grabaciones y genera dudas sobre la temporada 3 HBO Max

¿Por qué se suspendió el rodaje de The Last of Us?

La información surgió a partir de registros de producción de Columbia Británica, en Canadá, donde se realizan parte de las grabaciones de la serie.

De acuerdo con estos documentos, la producción identificada bajo el nombre de trabajo Calm Current, utilizado para The Last of Us, aparece con una suspensión temporal durante varias semanas de junio.

Lo que ha llamado la atención es que no existe una explicación oficial por parte de HBO o del equipo de producción.

Mientras tanto, algunos medios especializados han planteado posibles motivos detrás de la pausa. Una de las teorías más comentadas apunta a los preparativos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Debido a la magnitud del torneo, algunas ciudades canadienses podrían experimentar ajustes logísticos, de movilidad y seguridad que afectarían actividades de gran escala, incluidos algunos rodajes.

Por ahora, esta versión no ha sido confirmada por la cadena ni por los productores de la serie.

The Last of Us suspende grabaciones y genera dudas sobre la temporada 3 HBO Max

¿Se cancelará la serie de The Last of Us?

Aunque la palabra “suspensión” encendió las alertas entre los seguidores, existe un dato que ha ayudado a tranquilizar a parte de la comunidad.

La fecha prevista para concluir las grabaciones no ha cambiado.

Los registros continúan señalando finales de noviembre como el cierre estimado de producción, algo que sugiere que el calendario general sigue avanzando según lo planeado.

La situación parece tratarse más de una pausa temporal que de un problema capaz de alterar los planes de HBO para la serie.

The Last of Us suspende grabaciones y genera dudas sobre la temporada 3 HBO Max

¿De qué tratará la temporada 3 de The Last of Us?

Más allá de la suspensión, la tercera temporada ya era una de las más comentadas por los cambios que traerá a la narrativa.

Después de seguir principalmente el recorrido de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, los nuevos episodios ampliarán el protagonismo de Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever.

La decisión sigue la estructura presentada en el videojuego The Last of Us Part II, donde ambos personajes tienen un papel central dentro de la historia.

Para muchos seguidores, Abby representa uno de los personajes más complejos de la franquicia, por lo que existe gran expectativa sobre cómo HBO desarrollará esta parte del relato.

La nueva temporada también profundizará en la historia de Lev, personaje que acompañará a Abby durante gran parte de su recorrido.