"Te mereces ser el nuevo amor de Shakira": fans reaccionan tras ver a Clovis en el concierto de la cantante

La presentación de Shakira en Nueva York, no solo estuvo marcada por sus grandes invitados y la energía de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, sino también por la presencia de algunas figuras conocidas entre el público. La aparición del conductor mexicano Clovis Nienow, generó una ola de comentarios entre los seguidores de la artista, quienes comenzaron a imaginar una posible conexión entre ambos.

Foto: Instagram clovisnienow

¿Cómo fue el regreso de Shakira a los escenarios tras el Mundial?

Luego de su participación musical en la final del Mundial de Fútbol, Shakira retomó las fechas de su gira internacional con un espectáculo que volvió a conquistar a sus seguidores. La cantante colombiana hizo vibrar a Nueva York, con una noche llena de música, baile y grandes sorpresas.

Durante el concierto, la intérprete compartió escenario con reconocidos artistas como Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy, con quien interpretó “Dai, Dai”, una de las canciones que se ha convertido en uno de los momentos más esperados de su show.

Foto: Instagram clovisnienow

¿Qué famosos acompañaron a Shakira desde el público?

Además de las estrellas que participaron en el escenario, entre los asistentes también destacaron algunos rostros famosos. El actor Javier Bardem fue uno de los invitados que disfrutó del espectáculo, mientras que Clovis Nienow captó la atención de los fanáticos al compartir algunos momentos del concierto desde sus redes sociales.

Foto: Instagram clovisnienow

El conductor mexicano, quien meses atrás tuvo la oportunidad de entrevistar a Shakira y logró sacarle una sonrisa durante la conversación, ahora disfrutó del show de cerca.

Las publicaciones de Clovis no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a bromear sobre la química que algunos percibieron entre él y la artista durante el concierto.

Aunque se trató únicamente de comentarios de los fanáticos y no existe ningún anuncio sobre una relación entre ambos, los seguidores de Shakira aprovecharon el momento para lanzar divertidos mensajes en redes sociales y expresar que les gustaría verlos juntos.

Foto: Instagram clovisnienow

¿Qué dijeron los seguidores de Shakira sobre Clovis?

Entre los comentarios que más llamaron la atención destacaron frases como:

Está bailando para ti”

Qué bonita pareja harían”

Te mereces ser el nuevo amor de nuestra Shaki”

Decretemos tod@s. Este hombre sea para nuestra Shaki"

Se verían increíbles juntos"

Algunos usuarios incluso aseguraron en tono de broma que Clovis sería una buena pareja para la cantante, mientras otros celebraron verlo disfrutando del espectáculo y apoyando a la intérprete colombiana.

Por ahora, todo queda en una divertida reacción de los fans, quienes continúan mostrando su cariño por Shakira y jugando con la posibilidad de verla nuevamente ilusionada en el amor.