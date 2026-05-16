¿Quién es Clovis Nienow? El modelo que habría conquistado a Shakira con miradas coquetas

La reciente aparición de Shakira en un evento de la FIFA rumbo al Mundial 2026 no solo desató emoción entre sus seguidores por su nueva participación musical en la Copa del Mundo.

También provocó una ola de comentarios en redes sociales por la cercanía que mostró con Clovis Nienow, actor y conductor mexicano que llamó la atención por el intercambio de miradas y sonrisas con la cantante colombiana.

¿Quién es Clovis Nienow? El modelo que habría intercambiado miradas coquetas con Shakira IG

¿Quién es Clovis Nienow?

Clovis Nienow es actor, conductor y modelo. El próximo 19 de junio cumplirá 33 años y ha logrado consolidar su carrera dentro de la televisión hispana en Estados Unidos gracias a su participación en realities y programas de entretenimiento.

Actualmente forma parte del programa “Hoy Día” de Telemundo, una de las cadenas hispanas más importantes en Estados Unidos. Su incorporación oficial como copresentador ocurrió en octubre de 2024.

El actor, quien mide 1.84 metros, ganó popularidad tras aparecer en realities como “La Casa de los Famosos 4”, “Resistiré”, “Jugando con Fuego Latino” y “Por Amor o Por Dinero”, producciones que impulsaron su presencia entre el público hispano.

De acuerdo con su sitio oficial, también trabajó como modelo para importantes marcas internacionales como Dior, Calvin Klein y Aston Martin.

¿Quién es Clovis Nienow? El modelo que habría intercambiado miradas coquetas con Shakira IG

¿Clovis Nienow tiene novia?

Durante su participación en “La Casa de los Famosos 4”, Clovis Nienow inició una relación sentimental con Aleska Génesis, expareja del futbolista James Rodríguez. Sin embargo, ambos terminaron su relación en 2025.

Tiempo después, el modelo también fue relacionado sentimentalmente con Manelyk González. A pesar de los rumores y especulaciones, actualmente el conductor se encuentra soltero.

¿Qué pasó entre Shakira y Clovis Nienow?

La conversación en redes sociales comenzó después de que usuarios compartieran videos donde Shakira y Clovis Nienow interactuaron durante la cobertura televisiva de la ceremonia de presentación de la cantante en un evento de la FIFA rumbo al Mundial 2026.

En TikTok, Instagram y X, varios usuarios aseguraron que entre ambos famosos existía una “química especial”, luego de que circularan clips donde aparentemente intercambiaban sonrisas y miradas coquetas.

Incluso, durante el evento, Clovis entrevistó a la cantante colombiana en una sesión individual que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

No se trata del primer encuentro entre ambos. Nienow también acompañó a Shakira durante uno de sus conciertos en Guadalajara, México, donde participó junto al grupo de “lobos y lobas” que apareció en el espectáculo de la intérprete.

Aunque ninguno de los dos confirmó algún romance o vínculo sentimental, el momento bastó para que el conductor mexicano se volviera tendencia en internet.

Clovis Nienow y su paso por “La Casa de los Famosos”

Uno de los proyectos que más impulsó la carrera de Clovis Nienow fue “La Casa de los Famosos 4”, reality show producido por Telemundo.

Tras su participación, el mexicano consiguió mayor presencia en televisión y redes sociales, situación que finalmente lo llevó a integrarse como conductor de “Hoy Día”.

NBCUniversal destacó en un comunicado oficial que Clovis se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público gracias a su carisma y personalidad frente a las cámaras.

Además de su trayectoria en el entretenimiento, Telemundo reveló que antes de entrar al mundo de la televisión, el conductor mexicano practicó futbol profesional.

La aparición de Clovis Nienow junto a Shakira en un evento internacional de la FIFA colocó nuevamente al conductor mexicano en el centro de la conversación digital. Su crecimiento dentro de la televisión hispana y su constante presencia en redes sociales lo mantienen como una de las figuras jóvenes más comentadas del entretenimiento latino.