Dai Dai de Shakira alcanza el número 2 global en Spotify

Dai Dai, su colaboración con Burna Boy y canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, alcanzó nuevamente el puesto número 2 en la lista diaria global de Spotify, solo por detrás de Earrings, de Malcolm Todd.

La diferencia entre ambas canciones fue mínima. Mientras Earrings llegó al primer lugar con 4 millones 165 mil 189 reproducciones, Dai Dai se colocó en el segundo puesto con 4 millones 158 mil 569 reproducciones.

Es decir, menos de 7 mil reproducciones separaron a Shakira y Burna Boy del número 1 global diario.

Dai Dai vuelve a subir en Spotify Global

El nuevo ascenso de Dai Dai confirma que la canción mantiene fuerza internacional semanas después de su lanzamiento.

El tema subió al número 2 de Spotify Global y volvió a colocarse entre las canciones más escuchadas del mundo, en una competencia cerrada con Earrings, el sencillo de Malcolm Todd que consiguió su primer número 1 tanto en la lista global como en la de Estados Unidos de Spotify.

Aunque Dai Dai no logró superar a Malcolm Todd por muy poco, el resultado muestra el alcance que está teniendo la canción mundialista de Shakira y Burna Boy en plataformas digitales.

Una canción mundialista con impacto global

Dai Dai fue lanzada como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y marca el regreso de Shakira al terreno de los himnos futboleros.

La colombiana ya había dejado una huella enorme en la cultura pop y deportiva con Waka Waka, canción del Mundial de Sudáfrica 2010, que se convirtió en uno de los temas más recordados en la historia reciente de la Copa del Mundo.

Ahora, con Burna Boy, Shakira apuesta por un sonido más global, con una mezcla de pop, ritmos afro y energía de estadio. Esa combinación le ha permitido conectar con públicos de distintos países antes incluso de que el Mundial llegue a su fase más intensa.

Shakira Especial

Dai Dai también lideró Billboard Global Excl. U.S.

El desempeño de Dai Dai no se limita a Spotify. La canción también alcanzó el número 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S., que mide el rendimiento de las canciones fuera de Estados Unidos.

Ese dato es importante porque confirma que el tema está funcionando especialmente bien a nivel internacional, justo el territorio donde una canción mundialista necesita crecer: América Latina, Europa, África y Asia.

Para Shakira, este nuevo logro refuerza su posición como una de las artistas que mejor ha logrado convertir el futbol en música pop global.

bgpa