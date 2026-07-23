Coyote vs ACME revela tráiler final y confirma su llegada a los cines

La productora Ketchup Entertainment lanzó oficialmente el tráiler final de Coyote vs ACME. La esperada cinta que combina animación y acción real confirma su estreno en las salas de cine de México para el próximo 27 de agosto de 2026. El avance audiovisual expone una recopilación de las múltiples calamidades y explosiones que los productos defectuosos de la corporación causaron al famoso depredador del desierto.

El argumento central coloca a Wile E. Coyote en una intensa batalla legal contra la gigante corporación proveedora de yunques y explosivos. Cansado de los constantes fallos en su cacería del Correcaminos, el protagonista decide llevar su caso ante los tribunales. Esta narrativa resuena fuertemente con la inconformidad actual de los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas a nivel mundial.

El Coyote en su juicio contra ACME. Foto: Warner Bros

Para enfrentar a la imponente maquinaria corporativa, el personaje animado une fuerzas con un abogado humano sumamente decidido a destruir el legado de ACME. La trama gana intensidad al revelar que el antiguo jefe de este litigante es precisamente el actual director general de la multimillonaria compañía. La disputa trasciende rápidamente los muros del juzgado para convertirse en una guerra de proporciones épicas.

El rescate de la película tras la cancelación

La inminente llegada de esta cinta a las carteleras representa una victoria absoluta para los fanáticos y la industria cinematográfica. Warner Bros. Pictures descartó originalmente el proyecto cuando la producción finalizó su rodaje y la fase de postproducción ya aguardaba luz verde. Un severo cambio de dirección en la compañía impulsó una ola de recortes financieros implacables.

Esta agresiva estrategia corporativa destruyó producciones millonarias y eliminó títulos completamente terminados como la película de Batgirl. A diferencia de los proyectos del universo de superhéroes, la aventura judicial de los Looney Tunes encontró una segunda oportunidad en la industria. Ketchup Entertainment escuchó las masivas protestas de los seguidores en redes sociales y adquirió los derechos de distribución.

El Coyote usando patines ACME. Foto: Warner Bros

La arriesgada apuesta de rescatar una producción condenada genera altas expectativas en la taquilla internacional para el cierre del verano. El formato híbrido de la cinta fusiona impecablemente los clásicos dibujos animados en dos dimensiones con entornos y actores reales. Esta técnica visual apela directamente a la nostalgia de múltiples generaciones que crecieron viendo las clásicas persecuciones en la pantalla chica.

Un elenco estelar para acompañar a los Looney Tunes

El reparto de actores de acción real cuenta con figuras de alto impacto en la comedia actual de Hollywood. Will Forte, Lana Condor y el exluchador John Cena encabezan los créditos principales de esta ambiciosa producción de los estudios. Los actores comparten pantalla y dialogan directamente con los icónicos personajes animados, demandando un nivel de sincronización técnica impecable durante las filmaciones.

La película de Coyote vs ACME será híbrida. Foto: Warner Bros

El ensamble actoral también integra los talentos de P.J. Byrne, Tone Bell y Martha Kelly, quienes aportan dinamismo a las secuencias desarrolladas en los tribunales. Del lado de la animación, el reconocido actor de doblaje Eric Bauza lidera un espectacular reparto de voces. Estos artistas vocales prestan su talento para dar vida a las figuras más emblemáticas de la franquicia original.

La guerra legal dividirá profundamente al universo animado, obligando a los distintos personajes a elegir un bando en el conflicto corporativo. No todos los Looney Tunes apoyarán la histórica demanda del protagonista, lo que desatará múltiples enfrentamientos cómicos a lo largo de la historia. Los seguidores mexicanos presenciarán el veredicto final en la pantalla grande a finales del mes de agosto.