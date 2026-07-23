¿Regresaron? Las fotos de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que alborotan a sus fans

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a tomar fuerza después de que los actores compartieran nuevas fotos juntos.

Desde hace algunas semanas, la expareja ha estado en el centro de la conversación entre sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarse si detrás de sus recientes encuentros existe algo más que una buena relación de amistad.

Y es que, aunque ambos han dejado claro que no están buscando regresar como pareja, lo cierto es que cada vez que aparecen juntos las redes sociales comienzan a hacer sus propias teorías.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen juntos

Este jueves 23 de julio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron fotos en las que aparecen juntos y muy sonrientes.

La razón del encuentro, al menos públicamente, es bastante clara: los actores están promocionando su nueva película, Hasta el fin del mundo, proyecto en el que vuelven a compartir créditos.

A través de sus respectivas redes sociales, ambos mostraron parte de la emoción que sienten por el estreno de la cinta y aprovecharon para posar juntos frente a las cámaras.

Las fotos fueron suficientes para que algunos de sus seguidores comenzaran a preguntarse si realmente existe la posibilidad de que la expareja se haya dado una nueva oportunidad.

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios fans recordaron la historia de amor que protagonizaron durante años. Para muchos, verlos nuevamente juntos resulta especial, sobre todo porque su relación actual parece ser mucho más cercana y tranquila que en los primeros años después de su separación.

Pero, hasta ahora, no hay una confirmación de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hayan regresado como pareja.

Por el contrario, todo indica que las imágenes forman parte de la promoción de Hasta el fin del mundo, aunque la buena relación que mantienen sí es evidente.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron?

Los actores han hablado en diferentes ocasiones sobre su relación actual y han descartado públicamente una reconciliación amorosa.

A pesar de esto, su cercanía sigue llamando la atención. Y es que después de haber sido pareja y posteriormente matrimonio, ambos han logrado construir una relación que va más allá de los problemas que llevaron a su separación.

Actualmente, Aislinn y Mauricio comparten la crianza de su hija Kailani, quien nació en 2018. Por ello, además de coincidir en algunos proyectos profesionales, mantienen una comunicación constante como padres.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Especial

La situación también ha generado interés porque, en lugar de llevar una relación complicada después del divorcio, ambos han mostrado que pueden convivir y apoyarse sin necesidad de volver a ser pareja.

Una historia de amor que comenzó en 'A la mala'

La historia entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó en 2014, cuando ambos trabajaron juntos en la película A la mala.

La química que mostraron frente a las cámaras también se trasladó a su vida personal y poco después comenzaron una relación.

Dos años más tarde, en 2016, la pareja decidió casarse. Su romance se convirtió en uno de los más seguidos por el público mexicano y durante los siguientes años compartieron diferentes momentos de su vida familiar.

En 2018 nació Kailani, su única hija en común, y durante un tiempo todo parecía marchar bien para la pareja.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Especial

Sin embargo, en marzo de 2020 anunciaron públicamente su separación.

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Con el paso del tiempo, tanto Aislinn como Mauricio hablaron con mayor apertura sobre los motivos que llevaron al final de su matrimonio.

Uno de los principales puntos que ambos han mencionado es que sus caminos comenzaron a tomar direcciones diferentes. Sus planes, intereses y formas de ver la vida ya no coincidían como antes.

En lugar de continuar una relación que ya no funcionaba de la misma manera, decidieron aceptar que lo mejor era separarse.

El proceso tampoco fue sencillo. Antes de tomar la decisión definitiva, la pareja había recurrido a terapia para intentar solucionar sus diferencias.

La grabación de la primera temporada de De viaje con los Derbez, realizada en Marruecos en 2019, también fue señalada como uno de los momentos que influyeron en la crisis que atravesaban.

La actriz confesó que su hija fue la más feliz al convivir nuevamente con sus padres. IG

Mauricio Ochmann ha explicado que el ritmo de trabajo y la dinámica de la producción tuvieron un impacto en la relación. Además, ha hablado de su incomodidad con algunas situaciones del programa en las que sentía que los conflictos podían terminar siendo parte del espectáculo.