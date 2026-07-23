La captura: Fecha de estreno en Netflix de la película sobre la detención de 'Chapo' Guzmán

Netflix fijó el 21 de agosto de 2026 como la fecha oficial para el estreno global de La captura. Este thriller mexicano recrea la histórica aprehensión del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán desde una perspectiva completamente diferente. La plataforma de streaming distribuirá la producción internacionalmente bajo el título oficial Facing El Chapo, buscando acaparar la atención de la audiencia global.

El largometraje descarta el enfoque tradicional centrado en la vida personal y los lujos del famoso líder criminal. La trama pone los reflectores directamente sobre los agentes de seguridad que ejecutaron el operativo y enfrentaron la inmensa presión mediática. El actor Alfonso 'Poncho' Herrera encabeza el elenco estelar interpretando a un policía atrapado en medio del caos de la detención.

Poncho Herrera protagoniza La captura. Foto: Netflix

El peso de la corrupción en la trama de la cinta

La historia principal sigue de cerca los pasos de los policías federales Arturo Carmona y Héctor Rosales. Ambos oficiales realizan un patrullaje de rutina en las calles de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cuando interceptan un automóvil con reporte de robo. Durante la inspección ordinaria del vehículo sospechoso, los agentes descubren al hombre más buscado de México.

Frente a este escenario, los protagonistas enfrentan una disyuntiva ética brutal que definirá el resto de sus carreras y sus vidas. Los oficiales deciden entre cumplir con su deber ante las autoridades o aceptar un soborno millonario ofrecido por el crimen organizado. El guion, escrito por Bernardo Esquinca, expone crudamente las fallas del sistema y la violencia que asfixia a las instituciones de seguridad nacional.

Promocional de La captura. Foto: Netflix

El director Chava Cartas lideró el desarrollo del proyecto bajo la producción ejecutiva de la compañía Draco Films. Francisco González Compeán y Sebastián Jurado supervisaron la planeación logística de la cinta. El reparto principal integra a Noé Hernández, Héctor Kotsifakis en el papel del narcotraficante, Paola Fernández y Juan Pablo Cruz García. Este título comparte el calendario de agosto junto al estreno de The Whisper Man con Robert De Niro y la quinta temporada de Outer Banks.

La historia real detrás del operativo militar

El filme fundamenta su narrativa cruda en la famosa Operación Cisne Negro, ejecutada durante la madrugada del 8 de enero de 2016. Elementos tácticos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal irrumpieron en un domicilio del fraccionamiento Las Palmas. Los uniformados enfrentaron fuego cruzado con armas de alto calibre, granadas y lanzacohetes, abatiendo a cinco criminales y deteniendo a seis más.

Poncho Herrera como policía en La captura. Foto: Netflix

El líder criminal escapó temporalmente por el sistema de drenaje pluvial junto a su lugarteniente, Jorge Iván Gastélum, alias 'El Cholo Iván'. Las fuertes lluvias elevaron los niveles de agua y forzaron a los fugitivos a salir a la superficie, donde robaron un vehículo para continuar la huida. Un agente interceptó la unidad robada en la carretera Los Mochis-Navojoa, trasladando a los delincuentes a un motel mientras llegaban los refuerzos.

El mando de esta arriesgada misión de seis horas recayó en Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. El gobierno mexicano concretó la extradición del capo a los Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. La entonces procuradora Arely Gómez detalló que las autoridades localizaron al criminal por su insistencia en contactar productores para filmar su película biográfica.