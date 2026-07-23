Frentes Políticos / 23 de julio de 2026

1. Ciberseguridad real. CeCi y K5 acapararon reflectores en la presentación del renovado C5 del Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez presentaron herramientas con inteligencia artificial, reconocimiento facial y tecnología de punta, como símbolos de modernización. No confundir innovación con espectáculo. Los robots pueden apoyar tareas de monitoreo, pero no sustituyen investigaciones, inteligencia financiera, ni policías mejor capacitados. Bien empleada, sin embargo, la tecnología sí puede convertirse en un multiplicador de capacidades. Que la política hardware arroje resultados. Clic.

2. Desdén. La tragedia de Dilan Josué López retrata la crisis forense de Morelos y exhibe el abandono institucional hacia las familias de desaparecidos. Cuatro años después de su hallazgo, sus restos permanecen divididos entre dos panteones ministeriales por errores y dilaciones de la Fiscalía. Aunque la responsabilidad jurídica recae en ese órgano autónomo, el gobierno de Margarita González Saravia tampoco puede desentenderse de una crisis humanitaria que exige coordinación y liderazgo. Para las madres buscadoras, el tiempo oficial se mide en expedientes; el suyo, en años de espera. El desdén también deja dolorosas huellas.

3. Silenciado. El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar representa un golpe para la libertad de expresión y un desafío directo para el gobierno de Salomón Jara. El gobernador condenó el crimen y reivindicó el derecho a la crítica, pero Oaxaca acumula un clima de violencia que sigue poniendo en riesgo a periodistas y defensores. Las condolencias son obligadas; los resultados, indispensables. La exigencia es que la labor periodística de Leyva sea una línea central de investigación y que el caso no termine archivado entre promesas. El gobierno federal habla de transformación; en Oaxaca, la crítica no debería costar la vida.

4. Inteligencia sorpresiva. La polémica por el examen de admisión de la UNAM se convirtió en un debate sobre la vulnerabilidad de las evaluaciones en línea. La hipótesis de un posible fraude masivo, planteada por especialistas, y la revisión ordenada por el rector Leonardo Lomelí obligan a la máxima casa de estudios a mostrar transparencia. Claudia Sheinbaum fue cuidadosa al respetar la autonomía universitaria, pero advirtió un punto ineludible, la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial exige replantear los mecanismos de evaluación. ¿Cómo devolver la certeza de que se compite bajo las mismas reglas? Universidad en problemas.

5. Intriga. La disputa política en Baja California escaló con la versión de Jaime Martínez Veloz, quien asegura que la gobernadora Marina del Pilar Ávila fue víctima de una operación orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla para afectar su imagen en medio de la controversia por su visa. Martínez Veloz anunció que presentará una denuncia ante la FGR e incluso analiza acudir al FBI. Por ahora, se trata de señalamientos que deberán acreditarse con pruebas. Si existen, el caso dejaría de ser una guerra de versiones para convertirse en un expediente judicial. El señor Bonilla no deja de influir de manera negativa en el poder local. Si ya lo conocen…