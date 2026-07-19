Shakira se convierte en la primera artista latina en alcanzar los 100 millones de seguidores en Instagram

La cantante colombiana continúa ampliando su impacto a nivel internacional y suma una nueva marca en redes sociales, mientras atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Foto: Instagram shakira

¿Qué nuevo récord consiguió Shakira?

La trayectoria de Shakira sigue escribiendo capítulos históricos. En esta ocasión, la cantante alcanzó un nuevo hito al convertirse en la primera artista latina en reunir 100 millones de seguidores en Instagram, consolidando así su enorme presencia digital y el respaldo de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Con esta cifra, la colombiana se incorpora al reducido grupo de celebridades que han superado esa barrera en la plataforma, compartiendo espacio con figuras internacionales de la música y el entretenimiento.

Foto: Instagram Shakira

¿Cómo vive uno de los mejores momentos de su carrera?

Este reconocimiento llega en una etapa de importantes logros para la cantante. Durante los últimos meses, Shakira ha protagonizado algunos de los acontecimientos más destacados de la industria musical, incluyendo su participación en la Copa Mundial 2026.

Además, recientemente hizo historia al convertirse en la primera artista en colocar una canción oficial del Mundial en el primer lugar de los listados globales de Billboard y Spotify, gracias al tema "Dai Dai".

¿Qué otros éxitos ha conseguido en México?

El vínculo entre Shakira y el público mexicano también ha quedado reflejado en cifras récord. La cantante reunió a más de 400 mil personas en un concierto gratuito realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, una presentación que marcó un lleno total.

A ello se suma el éxito comercial de su gira "Las mujeres ya no lloran", con la que logró vender más de un millón de boletos en territorio mexicano, confirmando el gran momento que vive sobre los escenarios.

Foto: Instagram shakira

¿Qué celebridades también superan los 100 millones de seguidores?

Tras alcanzar esta nueva marca, Shakira se une al grupo de figuras internacionales con mayor presencia en Instagram. Entre ellas destacan Selena Gomez, Ariana Grande, Justin Bieber, Dwayne "La Roca" Johnson, Jennifer Lopez, Taylor Swift y Zendaya, quienes también acumulan cientos de millones de seguidores en la plataforma.

Con este nuevo récord, la artista colombiana reafirma que su influencia trasciende la música y continúa creciendo tanto en los escenarios como en el mundo digital.