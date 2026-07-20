¡Más de 120 horas en hacerlo! La impactante verdad detrás del traje de Shakira en el Mundial 2026

Shakira volvió a demostrar que, cuando se trata de unir música, moda y espectáculo, pocos nombres pueden competir con el suyo.

La cantante colombiana fue una de las grandes protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y, como era de esperarse, su actuación estuvo acompañada por un vestuario tan llamativo como elaborado.

¿Quién diseñó el vestido que usó Shakira en la final del Mundial?

Para interpretar “Dai Dai”, canción oficial del torneo que comparte con Burna Boy, la artista apareció sobre el escenario con una creación exclusiva de Roberto Cavalli, diseñada especialmente para ella por Fausto Puglisi, director creativo de la casa italiana.

La cantante colombiana brilló con un diseño exclusivo de Roberto Cavalli cubierto por miles de cristales Swarovski. IG

Pero detrás del conjunto de colores intensos, había un trabajo artesanal extraordinario: la pieza necesitó dos semanas de elaboración y más de 120 horas dedicadas únicamente al bordado a mano, además de la aplicación de aproximadamente 200 mil cristales Swarovski.

Los detalles detrás del espectacular look de Shakira en el Mundial 2026

A primera vista, el vestuario parecía un espectacular vestido de una sola pieza. Sin embargo, en realidad se trataba de un conjunto compuesto por un body y una falda, diseñado para ofrecerle a Shakira la libertad de movimiento necesaria para cantar y bailar durante una presentación de alto impacto.

El vestuario que Shakira llevó durante el medio tiempo de la final fue confeccionado durante dos semanas. AFP

La parte superior incorporaba una estructura de segunda piel en tono nude, con un pronunciado escote cruzado, cordones y estratégicos cut-outs que dejaban al descubierto parte de su torso.

Sobre esta base se colocaron miles de cristales en tonalidades rosas y amarillas, creando un efecto luminoso que hacía que la cantante destacara incluso desde las zonas más alejadas del estadio.

La falda, por su parte, fue confeccionada en chifón satinado y trabajada mediante la técnica de moulage. El diseño drapeado terminaba en largas tiras y flecos que acompañaban cada movimiento de la intérprete, creando un efecto casi de llamas en tonos naranja, amarillo, rosa y dorado.

¿En qué se inspiró el traje de Shakira para la final del Mundial?

La paleta no fue elegida al azar. Puglisi explicó que encontró inspiración en Ciudad de México, particularmente en las fachadas coloridas de la colonia Condesa, donde los tonos cálidos conviven en la arquitectura de sus calles.

Fausto Puglisi creó para Shakira un look inspirado en los vibrantes colores de la colonia Condesa de Ciudad de México. AFP

Para la ocasión, Roberto Cavalli creó además el estampado Ray of Sunset, una reinterpretación exclusiva del motivo Ray of Gold de la firma.

El traje de Shakira estaba inspirado en su historia mundialista

El vestuario también escondía una referencia especial a la trayectoria de Shakira en los Mundiales. La cantante mantiene una estrecha relación con este evento deportivo desde hace casi dos décadas: participó en Alemania 2006, regresó con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y volvió a ser protagonista en Brasil 2014 con “La La La”.

La elección de Roberto Cavalli conectó el look de 2026 con el icónico vestuario que Shakira lució en Sudáfrica 2010. AFP

Por eso, no resulta casual que los flecos y los colores vibrantes de su atuendo de 2026 recuerden al look que utilizó en la clausura del Mundial de Sudáfrica. Dieciséis años después, la misma casa de moda volvió a vestirla para una ocasión histórica, aunque esta vez con una propuesta más sofisticada y elaborada.

Para completar la transformación, Shakira llevó su característica melena suelta, ondulada y con mucho volumen, mientras que el maquillaje apostó por una piel luminosa, sombras rosadas, delineado negro y labios en tono rosa brillante.

Así, Shakira convirtió su presentación en mucho más que un espectáculo musical. Su look de Roberto Cavalli fue una celebración de su vínculo con el fútbol, un homenaje a México y la demostración de un increíble trabajo artesanal de más de 120 horas.