Shakira rompe récords en CDMX con conciertos históricos y derrama millonaria

Shakira se encamina para seguir facturando. Doce conciertos en el Estadio GNP Seguros y uno más este viernes como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Más de 780 mil boletos vendidos en el recinto y, de acuerdo con estimaciones de Sectur-CDMX y Concanaco, el impacto económico aproximado para su concierto en el Estadio GNP Seguros asciende a 500 millones de pesos, incluyendo derrama en hospedaje, alimentos y bebidas, transporte, comercio y servicios, dio a conocer Ocesa en un comunicado.

Pero no sólo eso, pues el show gratuito que dará en al Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo como parte de los 100 años de Corona, “se perfila como una de las ofertas de entretenimiento más especiales por parte del gobierno capitalino, con potencial de convertirse en el concierto de mayor alcance e importancia en la historia de este espacio.

Esto se traduciría en una derrama económica indirecta entre 100 y 150 millones de pesos en un solo día, impulsando el comercio local, transporte, la venta de alimentos y el turismo espontáneo, además de proyectar a la ciudad ante millones de espectadores a nivel global”, se añade en el comunicado.

De igual manera, el esperado show gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por los 100 años de Corona, de Grupo Modelo,

Si bien figuras como Paul McCartney, Roger Waters, Grupo Firme, Los Fabulosos Cadillacs y la propia Shakira, en 2007, se han presentado en la explanada capitalina, el de Shaks representa un empoderamiento sin precedentes y al cierre de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La colombiana atraviesa el que parece es el mejor momento de su carrera gracias a la gira mundial luego de su divorcio y a que, además fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.

La nominación consolida su carrera de más de tres décadas.

