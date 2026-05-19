Clovis Nienow, actor que enamoró a Shakira, habla sobre la reacción de la cantante al verlo 

Shakira y Clovis Nienow se convirtieron en tema de conversación en redes sociales después de la entrevista que realizaron alrededor del Mundial 2026 y la canción “Dai Dai”. Aunque el video generó cientos de comentarios por las reacciones de la cantante colombiana, quien terminó hablando sobre el momento viral fue el propio conductor quien no dudó en reconocer la admiración que siente por la artista.

La conversación entre ambos comenzó a viralizarse casi de inmediato debido a la química que mostraron frente a las cámaras. Usuarios en distintas plataformas analizaron cada gesto de Shakira durante la entrevista y aseguraron que la famosa parecía sorprendida por el carisma del presentador.

Captura de pantalla.

Sin embargo, fue Clovis Nienow quien decidió aclarar cómo vivió ese encuentro y qué fue lo que más le llamó la atención de la cantante.

Clovis Nienow rompe el silencio tras entrevista con Shakira

Durante una reciente emisión del programa “Hoy Día”, donde actualmente trabaja, Clovis Nienow habló sobre la entrevista que realizó con Shakira y las reacciones que surgieron en internet. El conductor explicó que la experiencia fue muy especial para él y confesó sentirse impactado por la personalidad de la colombiana.

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El también modelo comentó que no solamente admira la trayectoria musical de la cantante, sino también la manera en la que se comportó durante la charla. Además, resaltó el proyecto relacionado con “Dai Dai”, tema oficial del Mundial, cuyos ingresos estarán destinados a apoyar causas enfocadas en la niñez a través de Global Citizen y la FIFA.

“Es una mujer encantadora, una mujer bella. Lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió (...), algo que no había vivido con otra persona porque es una persona con gran corazón”.

Además de hablar sobre el momento viral, Clovis Nienow reveló que le gustaría volver a conversar con Shakira en una entrevista más extensa. El conductor comentó que espera tener la oportunidad de platicar con ella sobre nuevos proyectos musicales.

Especial

Entre los temas que le interesaría abordar se encuentra la residencia musical que la cantante prepara en Madrid, así como sus futuros lanzamientos.

La reacción de Shakira fue lo que más llamó la atención

Aunque Clovis fue quien habló públicamente sobre el tema, gran parte de los comentarios en redes sociales se enfocaron en las expresiones de Shakira durante la conversación. Usuarios destacaron que la cantante parecía nerviosa al conocer al presentador mexicano y señalaron algunos gestos que rápidamente se volvieron tendencia.

Entre los momentos más comentados está una escena en la que la artista se muerde el labio mientras observa a Clovis Nienow. También hubo quienes señalaron que evitó mantenerle la mirada durante algunos segundos, situación que desató teorías sobre un posible coqueteo frente a cámaras.

Hasta ahora, Shakira no ha dado declaraciones sobre las reacciones que provocó la entrevista. La cantante únicamente ha utilizado sus redes sociales para continuar promocionando “Dai Dai” y adelantar detalles del video musical.

¿Quién es Clovis Nienow?

Clovis Nienow es un conductor, actor y modelo mexicano originario de León, Guanajuato. Nació el 19 de junio de 1993 y en los últimos años ha ganado popularidad gracias a su participación en programas de televisión y realities.

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Actualmente forma parte del programa “Hoy Día” donde ha fortalecido su presencia en la televisión de Estados Unidos. También participó en producciones como “Jugando con Fuego Latino” y “La Casa de los Famosos 4”.

Durante su paso por este último reality, el conductor tuvo una breve relación con la modelo venezolana Aleska Génesis.

PJG