¡Ed Sheeran regresa a México!; fecha, venta y precio de los boletos para su concierto

Ed Sheeran es uno de los cantantes más destacados y desde hace unos meses comenzó su tour que lleva por título “Loop” y aunque había rumores del regreso del famoso a tierras mexicanas, esta mañana por fin se confirmó la noticia.

A través de sus redes sociales, Ed Sheeran compartió que dentro de unos meses estará en México para da un concierto que será parte de su más reciente tour. Si tú quieres estar en este show, aquí te contamos los detalles.

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¿Cuándo y dónde se presentará Ed Sheeran en México?

De acuerdo con la información que compartió Ed Sheeran en sus redes sociales, su esperado regreso a México será el próximo 11 de diciembre.

El lugar en el que se presentará será el Estadio Ciudad de los Deportes, un recinto que Ed Sheeran pisará por primera vez en México.

¿Cuándo comprar boletos para ver a Ed Sheeran en México?

Si no te quieres quedar sin ver a Ed Sheeran en vivo y cantar todos sus éxitos, te contamos que por ahora solo se ha compartido que habrá una venta general, la cual se realizará el próximo 20 de abril a las 10:00 AM en Funticket.

Hasta el momento se desconoce si habrá una venta especial para fans y si también estarán disponibles paquetes VIP, los cuales podrían tener ciertos beneficios como ser de los primeros en entrar al recinto.

Captura de pantalla

De acuerdo con lo compartido por la boletera, una vez que se compren los boletos, estos te serán enviados tres días antes del concierto, además que quien haya hecho la compra deberá presentar una identificación oficial para así poder acceder al show.

Precios de los boletos para Ed Sheeran en México

A continuación, te dejamos la lista de precios de los boletos de Ed Sheeran en México; estos ya cuentan con cargos por servicio.

GRAL A $5,267

GRAL $2,977

BOXES $7,901

PLAT LAT A $6,069

PLAT LAT B $4,866

PREF LAT $4,065

FREEDOM $4,351

PLAT CAB A $2,290

PLAT CAB B $1,832

PREF CAB GRAL $1,718

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PJG