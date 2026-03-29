Melanie Martinez en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris: setlist y cómo llegar a sus conciertos

Melanie Martínez es una de las cantantes más reconocidas de los últimos años y gracias a su estilo único ha logrado ganarse el cariño de miles de fans, entre ellos el de los mexicanos que dentro de poco tendrán la oportunidad de verla en vivo.

Si eres fan de la cantante estadunidense, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de los próximos conciertos que dará en la Ciudad de México.

Melanie Martínez

¿Cuándo y dónde se presentará Melanie Martínez en CDMX?

Melanie Martínez se presentará en México dentro de unos días por primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto icónico en el centro de la CDMX.

La cantante se presentará los próximos 31 de marzo y 1 de abril. Ambos conciertos comenzarán a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

Instagram

¿Cómo llegar al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris?

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se ubica en Donceles 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para llegar en metro, las estaciones más cercanas son San Juan de Letrán (Línea 8) a unos 4 minutos caminando, Bellas Artes (Líneas 2 y 8) a aproximadamente 6 minutos, o Allende (Línea 2) también a corta distancia.

En auto, el acceso más sencillo es por Eje Central Lázaro Cárdenas, girando hacia Donceles; también se puede llegar desde Paseo de la Reforma, tomando avenida Juárez, luego Eje Central y finalmente Donceles, donde se encuentra el teatro en pleno Centro Histórico.

Instagram

Probable setlist de Melanie Martínez en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Melanie Martínez interprete en sus conciertos de CDMX.

Cry Baby

Dollhouse

Sippy Cup

Carousel

Soap

Happy Birthday Cry Baby

Pity Party

Play Date

Mad Hatter

K-12

The Flood

Wheels on the Bus

The Principal

Nurse's Office

Teacher's Pet

High School Sweethearts

PORTALS

DEATH

VOID

FAERIE SOIRÉE

NYMPHOLOGY

EVIL

WOMB

PJG