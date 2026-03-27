Prepara camarones al mojo de ajo como de restaurante, la estrella de la Cuaresma

En el mundo de los mariscos, los camarones son la estrella. Básicamente, por su sabor ligeramente dulce, pero, sobre todo, neutro, lo que les permite absorber cualquier ingrediente. Si amas la intensidad, prepara unos camarones al ajo con esta receta.

En México somos conocidos por nuestros platillos con chile. Sin embargo, hay una preparación que, sorprendentemente, no lo lleva, pero es un ícono de las costas mexicanas: el mojo de ajo.

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, consiste en cocinar o freír diferentes pescados y mariscos en una cantidad abundante de ajo picado con aceite. De esta forma, el alimento queda bañado con este aceite infusionado.

Contrario a otras preparaciones, el aceite no se desecha, sino que se sirve en el plato para comerlo untado en pan o tortilla. Pese a dar una apariencia elegante y digna de restaurante, preparar camarones al mojo de ajo no es difícil. Aquí te enseñamos.

Infusisonar el aceite con el ajo es clave para el mojo de ajo Canva

¿Cómo preparar camarones al mojo de ajo?

Ingredientes:

1 kilo de camarones frescos

250 gramos de mantequilla

1 cabeza de ajo

1 taza de jugo de limón (opcional)

Sal y pimienta

Preparación:

Limpia los camarones: para ello, retira la cabeza, patas, camarón y vena negra. Para esta última, haz un corte a lo largo del lomo y retira la vena con ayuda de un palillo.

Tip: si este platillo es para una comida casual, deja el caparazón de los camarones, esto les dará más sabor. Coloca los camarones en un recipiente amplio y cúbrelos con el jugo de limón. Tápalos con plástico de cocina y llévalos al refrigerador por 15 minutos. Este paso es opcional, pero ayuda a dar un toque refrescante que contrasta con la grasa del mojo de ajo. Separa la cabeza de ajo en dientes y pélalos. Córtalos en rodajas delgadas o pícalos finamente. En una cacerola, derrite la mantequilla a fuego medio-bajo y agrega los ajos. Sofríe por dos o tres minutos para que suelte su aroma y comiencen a dorarse, pero cuidando que no se quemen para que no amarguen los camarones. Escurre muy bien los camarones, para evitar que la grasa salte, e incorpóralos a la cacerola. Cocina un par de minutos, moviendo constantemente, hasta que tomen un tono rosado. Evita dejarlos demasiado tiempo en el fuego o quedarán duros. Sirve tus camarones al mojo de ajo acompañados de arroz blanco. Agrega el aceite para remojar un bolillo o, simplemente, darle sabor a tu arroz.

Cuando hablamos de limpiar los camarones, siempre se hace hincapié en retirar la vena negra que tienen en su lomo, pero, ¿por qué? La razón es que no se trata de una vena, sino del sistema digestivo de estos crustáceos.

Si bien, estos se alimentan principalmente de algas, plancton y crustáceos microscópicos, también pueden contener arena y desechos. En general, no resulta peligroso para el consumo humano, pero sí podría arruinar las recetas con un sabor terroso o amargo.

Por esa razón se recomienda retirarla, así evitamos cualquier problema de sabor o salud.

Las gambas al ajillo son un clásico de la gastronomía española y diferentes al mojo de ajo Canva

Diferencias entre ajillo y mojo de ajo

En los menús de los restaurantes de mariscos, es muy común encontrar los términos ajillo y mojo de ajo. Ambos llevan al ajo como ingrediente principal, pero no son lo mismo. De hecho, el ajillo se asocia ajillo se asocia a la cocina española y el mojo de ajo a la mexicana.

En ese sentido, el ajillo consiste en dorar ajo en aceite de oliva, acompañado de guindilla, lo que en México se ha traducido al uso de chile seco, principalmente guajillo o chile de árbol.

El resultado es un aceite infusionado con ajo y un ligero picante, que se usa para cocinar o terminar platos.

En contraste, el mojo de ajo lleva únicamente ajo y aceite o mantequilla. Además, se le pueden añadir ingredientes como jugo de limón, vinagre o especias y se usa principalmente para cocinar pescados y mariscos.

Si eres un amante del ajo, no dudes en preparar estos camarones al mojo de ajo, son una comida perfecta para Cuaresma o cualquier ocasión. Este plato puede ser tan casual o elegante como desees.