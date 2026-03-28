Nueva variante 'Cigarra' de COVID-19 genera alerta: esto se sabe de sus síntomas y mutaciones

La nueva variante BA.3.2 de covid-19, conocida como “Cigarra”, ha llamado la atención de autoridades sanitarias por su rápida expansión internacional y su alto número de mutaciones.

Aunque hasta ahora no hay evidencia de mayor gravedad, especialistas advierten que su capacidad de evasión inmunológica la coloca bajo vigilancia global.

Cigarra, la nueva variante de covid ¿características y por qué generó alerta? Pexels

¿Qué es la variante “Cigarra” del COVID-19 y por qué preocupa a la OMS?

La nueva variante de COVID-19 BA.3.2, conocida como “Cigarra”, pertenece a la familia de Ómicron y fue identificada por primera vez en Sudáfrica a finales de 2024. Posteriormente, se detectó en distintas regiones del mundo, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El apodo “Cigarra” se utiliza de forma informal y alude a su propagación inicial sin gran visibilidad. Este comportamiento ha llamado la atención de especialistas, ya que algunas variantes pueden circular durante semanas antes de ser detectadas.

La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como variante bajo monitoreo, una categoría que implica seguimiento constante. Este nivel de alerta no significa que sea más peligrosa, sino que presenta características que podrían modificar su comportamiento en el futuro.

De acuerdo con la Mayo Clinic, los virus como el SARS-CoV-2 cambian con el tiempo y algunas mutaciones pueden influir en la forma en que se propagan o en cómo interactúan con el sistema inmunológico.

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Variante BA.3.2: las mutaciones que la hacen diferente a otras cepas

Uno de los aspectos que ha generado mayor interés científico es la cantidad de cambios genéticos que presenta esta variante. Estudios indican que BA.3.2 tiene entre 70 y 75 mutaciones, muchas de ellas ubicadas en la proteína spike, que el virus utiliza para entrar a las células humanas.

En resumen, esta proteína funciona como una “llave” que permite al virus ingresar al organismo. Cuando su estructura cambia, también puede hacerlo la facilidad con la que infecta.

Investigaciones publicadas en PubMed Central señalan que las variantes con múltiples mutaciones en esta región pueden modificar su capacidad de transmisión y su interacción con las defensas del cuerpo.

Además, diversos estudios han documentado un fenómeno llamado escape inmunológico. Esto significa que el virus puede evadir parcialmente los anticuerpos generados por infecciones previas o por la vacunación, aunque no logra anular completamente la respuesta del sistema inmune.

Cigarra, la nueva variante de covid ¿características y por qué generó alerta?

Síntomas de la nueva variante de covid

Hasta ahora, no se han identificado síntomas exclusivos de la nueva variante “Cigarra”. Los casos registrados presentan manifestaciones similares a las de otras subvariantes de Ómicron.

Los principales síntomas reportados son:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Fatiga

Dolor muscular

Pérdida del olfato o gusto

De acuerdo con PBS, las variantes de COVID-19 pueden cambiar la facilidad de contagio, pero no necesariamente provocan síntomas diferentes. Esto se debe a que el virus sigue afectando las mismas vías respiratorias.

En la mayoría de los casos, especialmente en personas vacunadas, los síntomas tienden a ser leves o moderados.

¿Las vacunas funcionan contra la nueva variante Cigarra?

La efectividad de las vacunas frente a nuevas variantes es uno de los puntos clave en la evaluación de riesgos.

Datos del CDC indican que variantes con múltiples mutaciones, como BA.3.2, pueden reducir la protección frente a la infección.

Sin embargo, la evidencia científica acumulada en los últimos años coincide en un punto fundamental:

las vacunas continúan siendo eficaces para prevenir complicaciones graves.

El informe más reciente del CDC señala que la inmunización reduce de forma importante el riesgo de hospitalización y muerte, incluso frente a variantes con cierto grado de evasión inmunológica.

Esto ocurre porque el sistema inmune no depende de un solo tipo de defensa. Aunque algunos anticuerpos pierdan eficacia, el organismo mantiene otras herramientas para combatir el virus.

Un adulto mayor se aplica una vacuna Daniel Augusto / Cuartoscuro

¿Qué tan rápido se está propagando?

La nueva variante “Cigarra” ha sido detectada en al menos 23 países, lo que refleja su capacidad de expansión. En algunos casos, su presencia se identificó mediante vigilancia genómica y análisis de aguas residuales.

Este tipo de monitoreo permite detectar el virus incluso antes de que aumenten los contagios visibles, lo que ayuda a anticipar posibles brotes.

Hasta ahora, los especialistas coinciden en tres puntos clave:

No es la variante dominante

No ha mostrado mayor severidad

Su impacto sigue siendo limitado

A pesar de ello, el seguimiento continúa. Estudios científicos han demostrado que la acumulación de mutaciones puede modificar el comportamiento del virus con el tiempo, lo que justifica la vigilancia constante.

La nueva variante “Cigarra” representa un ejemplo más de la evolución continua de COVID-19. Aunque no se ha asociado con un aumento en la gravedad de la enfermedad, su perfil genético y su posible capacidad de evasión inmunológica mantienen la atención de organismos internacionales.

La información disponible indica que las herramientas actuales, como la vacunación y la vigilancia epidemiológica, siguen siendo fundamentales para reducir riesgos y monitorear su comportamiento.