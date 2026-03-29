Preparan reboot de ‘Guardianes de la Bahía’: trajes rojos, nuevos rostros y fecha de estreno

¡Preparan reboot de Guardianes de la Bahía! Este es el regreso de los trajes rojos, nuevos rostros y la posible fecha de estreno de la serie de televisión. Después de una película protagonizada por Zac Efron y Dwayne Johnson, ¿qué podemos esperar de este proyecto?

Fox ha dado el golpe sobre la mesa para volver a las playas de Malibú en un recordatorio de la época dorada de la televisión, pero también una apuesta ambiciosa que busca rediseñar el mito de los salvavidas para una nueva generación.

La producción ha confirmado que esta versión será una "reimaginación" profunda que mantendrá los elementos clásicos, pero con una narrativa mucho más centrada en los conflictos familiares y las tensiones profesionales de un equipo de élite.

El objetivo es claro: recuperar el título de la serie más vista del mundo, un récord que la Baywatch original ostentó con orgullo durante años.

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¿Quiénes conforman el nuevo elenco de Guardianes de la Bahía?

El primer gran pilar de este proyecto es, sin duda, la incorporación de Stephen Amell. El actor, mundialmente conocido por dar vida a Oliver Queen en la serie Arrow, cambia su arco y flecha por el silbato y la tabla de rescate.

Pero no interpretará a un personaje nuevo desde cero; Amell asumirá el rol de Hobie Buchannon, el hijo del legendario Mitch Buchannon (originalmente interpretado por David Hasselhoff).

En esta nueva versión, Hobie ya no es el niño curioso que acompañaba a su padre a la torre de vigilancia. Ahora es un hombre maduro, un salvavidas de élite que ha ascendido hasta convertirse en Capitán.

La trama girará en torno a su liderazgo y a la complicada relación con su hija distanciada, Charlie Vale (interpretada por Jessica Belkin), quien llega a la playa con la intención de seguir los pasos de su padre y su abuelo.

Otro nombre que ha acaparado los titulares de la serie es Olivia Dunne, la famosa gimnasta de la LSU e icono de las redes sociales hará su debut actoral en esta serie. Dunne interpretará a Grace, una salvavidas junior llena de entusiasmo que representa a la perfección la energía de la "Generación Z" en la playa.

Shay Mitchell, actriz de Pretty Little Liars, dará vida a Trina, una exabogada que decide dar un giro de 180 grados a su vida para dedicarse al salvamento marítimo. Brooks Nader, modelo de Sports Illustrated, interpretará a Selene, la capitana de la playa rival (Zuma Beach), quien tendrá una dinámica competitiva y llena de chispas con el personaje de Amell.

A este elenco se une también un influencer, Noah Beck, aportando su destreza física para las escenas de acción acuática. Y Thaddeus LaGrone, interpretando a Brad, un exmarine que busca redención y paz trabajando en la costa de Los Ángeles.

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¿Dónde se está grabando Guardianes de la Bahía?

Las grabaciones de Guardianes de la Bahía ya han comenzado en la icónica Venice Beach y en los alrededores de Los Ángeles. El nuevo elenco ha sido visto entrenando con salvavidas profesionales de la vida real para asegurar que las maniobras de rescate sean lo más auténticas posible.

Una de las promesas de los productores es reducir el uso de efectos digitales, quieren que el espectador sienta el peligro del mar. Para ello, los actores se han sometido a intensos entrenamientos de natación y primeros auxilios.

La producción ha invertido millones de dólares no solo en tecnología de grabación de vanguardia (incluyendo drones de alta velocidad para los rescates), sino también en la renovación de las históricas torres de salvavidas.

¿Cuántos episodios tendrá el reboot de Guardianes de la Bahía?

Se han confirmado 8 episodios para la primera temporada, siendo el primero dirigido por McG.

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¿Regresará el elenco original de Guardianes de la Bahía?

Se ha confirmado que David Chokachi, quien interpretó al carismático Cody Madison en la serie original, regresará para retomar su papel. Su presencia sirve como el puente perfecto entre la vieja guardia y los nuevos reclutas, aportando esa continuidad que los fans veteranos tanto agradecen.

En cuanto a Pamela Anderson, aunque en un principio se mantuvo al margen, fuentes cercanas a la producción y reportes recientes sugieren que las conversaciones para un cameo de C.J. Parker están muy avanzadas.

Por su parte, se espera que David Hasselhoff también tenga una participación especial, probablemente como el patriarca Mitch Buchannon en un rol de mentor o en flashbacks que conecten la historia de Hobie con sus raíces en la playa.

¿Cuándo se estrena el reboot de Guardianes de la Bahía?

Sin fecha oficial de estreno confirmada, se estima que la nueva serie de Guardianes de la Bahía llegue a pantallas a finales de 2026 o principios de 2027.