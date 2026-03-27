Recuperan tráiler cargado con 2 millones de pesos en medicamentos

Agentes de la Policía Estatal del Estado de México recuperaron un tractocamión y dos cajas secas que fueron robadas en la Autopista México– Querétaro, en el municipio de Coyotepec, las cuales transportaban dos millones de pesos en medicamentos.

El operativo para dar con el paradero del vehículo de carga estuvo a cargo de los agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes tuvieron la información necesaria de una compañía de rastreo satelital.

Policías de la dependencia estatal adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), tuvieron conocimiento del hurto de tres unidades con mercancía”.

De acuerdo con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), el tractocamión y las dos cajas posiblemente se encontraban en la colonia San Juan, a la altura del kilómetro 50+700 de dicha autopista, en el municipio de Coyotepec.

Foto: Especial

No hubo personas detenidas

Al llegar al sitio, los policías estatales implementaron un operativo para buscar la unidad con reporte de robo, la cual fue localizada minutos después estacionada a la orilla de la carretera.

También se percataron que el vehículo estaba abandonado, además de confirmar que los candados de seguridad de ambas cajas se encontraban intactos, por lo que el cargamento de medicamentos fue resguardado de manera inmediata para evitar su manipulación o sustracción.

“El vehículo, los remolques y la mercancía recuperada fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, con sede en Atizapán de Zaragoza, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades”.

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