'Algo terrible está a punto de suceder': ¿qué pasó con Rachel?; este es el final explicado

Algo terrible está por suceder es una serie que hace unos días se estrenó en Netflix y desde entonces se volvió en una de las producciones más vistas en la plataforma de streaming. Desde los primeros episodios, la historia construye una sensación de peligro alrededor de Rachel, la protagonista quien experimenta recuerdos extraños y una intuición de que su boda terminará mal.

Lo que al inicio parece ansiedad o miedo al compromiso, termina siendo parte de una maldición heredada que condiciona el destino de la protagonista. Este elemento es clave para entender por qué todo lo que ocurre en la boda no es casualidad, sino el resultado de una regla que ha afectado a su familia durante generaciones.

Final explicado de Algo terrible está a punto de suceder

La maldición que define el destino de Rachel

El punto central del final explicado de Algo terrible está a punto de suceder gira en torno a una antigua maldición familiar. Esta establece que cualquier miembro que decida casarse debe hacerlo antes del atardecer del día de su boda. Si la unión ocurre con su alma gemela, no hay consecuencias. Pero si no lo es, la persona muere de una hemorragia.

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La historia también plantea una alternativa igual de peligrosa: cancelar la boda. En ese caso, la maldición no desaparece, sino que se transfiere a la familia de la pareja. Este detalle se convierte en el detonante del caos en el episodio final, ya que las decisiones de Rachel y Nick afectan no solo su relación, sino a todos los presentes en la celebración.

¿Qué ocurre realmente en la boda?

En el momento más importante, Rachel decide seguir adelante con el matrimonio, convencida de que ama a Nick. Sin embargo, es él quien duda en el altar y propone no casarse. Esta decisión cambia completamente el rumbo de la historia.

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Al no concretarse la boda antes del anochecer, la maldición se activa y pasa a la familia de Nick. Lo que sigue es una escena impactante: durante la celebración, los miembros de su familia que habían aceptado casarse comienzan a morir al mismo tiempo. Esta secuencia explica el verdadero peso de la maldición y confirma que no se trata de una simple creencia, sino de una fuerza real.

¿Por qué algunos personajes sobreviven?

El final también deja claro que la maldición tiene reglas específicas. Solo mueren quienes aceptaron casarse, lo que explica por qué algunos personajes permanecen con vida. Además, las parejas que realmente eran almas gemelas no sufren ninguna consecuencia, reforzando la lógica interna de la historia.

Captura de pantalla

El intento de Rachel por cambiar su destino

Otro elemento clave del final explicado es el intento de Rachel por evitar la tragedia. A través de una investigación, descubre que una antepasada logró sobrevivir a la maldición mediante un ritual. Este proceso implicaba crear una poción con elementos específicos, incluyendo partes físicas relacionadas con su pareja y su familia.

Rachel llega incluso a un punto extremo al amputarse un dedo del pie para completar el ritual. Sin embargo, decide no beber la poción porque cree que Nick es su alma gemela.

El verdadero giro del final

Cuando la tragedia ya está en marcha, Nick intenta revertir la situación firmando los documentos del matrimonio. Su intención es que la maldición regrese a Rachel y así salvar a su familia. En ese momento, parece que aún existe la posibilidad de que ambos sean almas gemelas.

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No obstante, el resultado es devastador. Rachel muere, no porque la maldición haya vuelto a su familia, sino porque ahora está casada con alguien que no es su alma gemela. Este detalle confirma que, a pesar de sus sentimientos, la conexión entre ambos no era suficiente para romper la regla.

¿Qué significa el final de Rachel?

El cierre de la serie introduce un giro inesperado. Aunque Rachel muere, posteriormente vuelve a la vida bajo una nueva condición. Se convierte en la figura que está destinada a presenciar las bodas de la familia, tomando el lugar de un personaje que hasta ese momento cumplía esa función.

PJG