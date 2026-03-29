¡John Hannah está de regreso! Se une a ‘La Momia 4’ junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz

La nostalgia es, sin duda, la fuerza más poderosa de Hollywood en la actualidad, por eso no es casualidad que se confirme a John Hannah de regreso a La Momia 4 con Brendan Fraser y Rachel Weisz, ¡los actores originales!

Durante años, los fans han clamado por una continuación digna que borre el amargo sabor de boca de los reinicios fallidos, y parece que las plegarias han sido escuchadas.

El regreso de Brendan Fraser a la cima de la industria, tras su merecido Oscar por La Ballena, fue el catalizador perfecto para que Universal Pictures se replanteara seriamente desempolvar el Libro de los Muertos y traer de vuelta a los O'Connell con la cuarta entrega de este universo.

Sin embargo, una película de esta saga no estaría completa sin el alivio cómico, la elegancia cuestionable y el carisma innegable de Jonathan Carnahan. Recientemente, se ha confirmado que el actor escocés John Hannah se ha unido oficialmente al proyecto de La Momia 4, lo que garantiza que la dinámica familiar que hizo mágicas a las entregas originales se mantenga intacta.

John Hannah regresa a La Momia 4 IMDb

John Hannah regresa a La Momia 4

John Hannah interpretó a Jonathan Carnahan en la trilogía original, un personaje que pasó de ser un simple ladrón de poca monta a un héroe accidental en múltiples ocasiones. Su química con Fraser y Weisz fue uno de los puntos más altos de la película de 1999 y su secuela de 2001.

La confirmación de su regreso para la cuarta entrega no es solo un movimiento nostálgico; es una declaración de intenciones por parte del estudio: quieren recuperar la esencia del cine de aventuras clásico que se siente divertido, emocionante y familiar.

Hannah, conocido por su versatilidad tanto en drama como en comedia, ha expresado en diversas entrevistas su cariño por el personaje. Para los fans, Jonathan es el "tío favorito", aquel que siempre está en el lugar equivocado en el momento adecuado.

Nueva película de La Momia IMDb

¿Qué se sabe de La Momia 4?

Después del renacer en la carrera de Brendan Fraser, el actor fue el motor principal para el regreso de La Momia 4; su disposición para volver a interpretar a Rick O'Connell es lo que finalmente dio luz verde al proyecto.

De igual forma, se confirmó a Rachel Weisz como Evie en este nuevo proyecto, y verla de nuevo junto a su hermano Jonathan (Hannah) sería el cierre de círculo perfecto para la audiencia.

La Momia 4 iniciará producción alrededor del 2027, en locaciones en Londres y Marruecos; será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Mientras que el guión está escrito por David Coggeshall. El propio Brendan Fraser es productor ejecutivo.

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¿Cuándo se estrenará La Momia 4?

De acuerdo con Universal Studios, La Momia 4 se estrenará el próximo 19 de mayo de 2028.