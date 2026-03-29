El mundo en tensión: la amenaza real es la pérdida de confianza

El mundo cambió… pero no todos lo han entendido. Hoy no enfrentamos una sola crisis. Enfrentamos muchas al mismo tiempo: crimen organizado, migración, terrorismo, tecnología sin control, conflictos armados, manipulación informativa y competencia entre potencias. Todo ocurre de forma simultánea, conectada y acelerada.

Y, sin embargo, el error más común es pensar que el problema son esas amenazas. No lo son. La verdadera amenaza es más profunda, más silenciosa y más peligrosa: la pérdida de confianza. El análisis global de seguridad más reciente lo deja claro, aunque no lo diga de forma directa:

El crimen organizado ya no es un problema local, es una industria global. La guerra ya no se declara, se infiltra. La información ya no sólo comunica, también manipula. La tecnología ya no sólo ayuda, también desestabiliza. El terrorismo ya no se organiza, se inspira.

Estamos frente a un cambio de era. Tomemos un ejemplo concreto. Durante años se pensó que el crimen organizado se combatía con más fuerza: más operativos, más armas, más presencia. Hoy sabemos que eso no es suficiente. Porque el crimen no crece por casualidad. Crece porque: es rentable, tiene protección, tiene demanda.

El crimen no prospera donde hay autoridad fuerte, prospera donde hay sistemas débiles. Lo mismo ocurre con la desinformación.

Antes, la mentira tenía límites. Hoy viaja más rápido que la verdad, se amplifica con algoritmos y se diseña estratégicamente para dividir, confundir y polarizar.

La desinformación no busca convencerte, busca desorientarte. No busca informarte, busca debilitar tu capacidad de confiar. Y cuando la confianza se rompe, todo se vuelve vulnerable.

El terrorismo también ha cambiado. Antes eran estructuras organizadas. Hoy, el riesgo principal son individuos aislados, radicalizados a través de redes, contenidos y narrativas. El problema ya no es sólo el terrorista, es la historia que lo convence. Ahora miremos la tecnología. La inteligencia artificial, la automatización y los sistemas digitales están redefiniendo el poder global.

Pero aquí hay una verdad incómoda: La tecnología sin ética acelera el riesgo. La tecnología con gobernanza construye confianza. En paralelo, el mundo vive una competencia silenciosa, pero intensa.

No sólo se disputa territorio. Se disputa influencia, percepción, narrativa y control tecnológico. Pero no estamos en una guerra tradicional. Estamos en algo más complejo: una policrisis interconectada donde todo impacta todo. Frente a este escenario, muchos gobiernos reaccionan con más control. Más vigilancia. Más regulación. Más presión.

Pero hay un límite claro: la seguridad no se impone, se construye. Y se construye con tres elementos que hoy están debilitados: autoridad legítima, valores internos y participación social. Por eso, el camino no está sólo en endurecer respuestas. Está en cambiar el enfoque. Pasar de la reacción a la anticipación. Pasar del control a la corresponsabilidad. Pasar del poder a la confianza.

¿Qué sí funciona? Instituciones profesionales, bien pagadas y capacitadas. Inteligencia basada en datos y prevención. Cultura de legalidad vivida, no sólo enseñada. Combatir los incentivos del crimen y de la manipulación. Y una sociedad activa, crítica y participativa.

Porque hay algo que no podemos ignorar: sin confianza, no hay autoridad. Sin verdad, no hay decisión. Sin claridad, no hay futuro.

Hoy el mundo no está en riesgo por falta de capacidad. Está en riesgo por exceso de manipulación, por saturación de información y por ausencia de responsabilidad compartida. Y ahí está la oportunidad.

Porque si algo sigue siendo cierto, es esto: la seguridad del futuro no dependerá de quién tenga más fuerza, sino de quién logre construir más confianza.

¡Hacer el bien, haciéndolo bien!