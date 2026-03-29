Javokhir Sindarov, Wei, Yi caballos negros en Chipre

En busca del sueño dorado de su vida profesional ocho ajedrecistas, hombres y mujeres, se lanzan desde hoy en Pegeia, cerca del puerto de Pafos, isla de Chipre, al asalto de convertirse en los retadores oficiales a la corona mundial en poder del indio Dommaraju Gukesh y de la china Ju, Wen Jung, en el Torneo de Candidatos, el más importante del año organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en una lucha trascendente, excitante e impredecible por el alto nivel y experiencia de jugadores de reconocido espíritu de lucha y cuya esmerada preparación aportará valiosas ideas al pensamiento ajedrecístico.

Entre los hombres se distinguen, en teoría y en función a su fuerza Elo, s sus profundos conocimientos de las tres fases del juego, como los más poderosos aspirantes a los estadounidense Fabiano Caruana (2,795) e Hikaru Nakamura (2,810), tercero y segundo en la clasificación oficial del planeta y al joven gran maestro Javokhir Sindárov, (2,745 y 12 del mundo) astro de Uzbekistán, de 20 años edad, y el chino Wei, Yi, (2,754 y 7º del planeta) pueden considerarse como el caballo negro de la competencia tras su brillante actuación en noviembre pasado en la Copa Mundial FIDE en Goa, India, donde se clasificaron para el TdeC. Nakamura, a sus 38 años, y con la conciencia de que puede ser su última oportunidad, ha tomado la precaución de llegar con tres semanas de anticipación a Chipre. La adaptación de su reloj biológico podría compensar cierto alejamiento en los últimos meses del ajedrez clásico.

Por algún motivo el brillante talento indio Praggnanandhaa Rameshbabu, tras su resonante victoria en el Tata Steel de Wijk aan Zee, en muerte súbita sobre el monarca mundial D. Gukesh, no ha mantenido constancia de forma. Anish Giri, 31 años, neerland´+es originario de San Petersburgo, vencedor del Tata Steel de Wijk aan zee 2023 y del Grand Swiss de Samarcanda 2025 interviene por cuarta ocasión en un TdeC; sus actuaciones han sido relativamente irregulares. Acaso ambos podrían terminar a la mitad de la tabla. Con la capacidad potencial de vencer a cualquiera de estas grandes figuras -la mayoría alcanzaron el título de gran maestro antes de los 15 años de edad, el ruso Andrey Esipenko (2,698, 33 en la lista oficial) y el alemán Matthias Bluebaum, (en igualdad de elo: 2,698y en la posición 32 del mundo ) de gran espíritu de lucha, parecen destinados a finalizar en la parte baja de la clasificación. Bluebaum con blancas se mide a Esipenko este martes en la R-3. China cuenta con cinco entre las primeras clasificadas del planeta. Zhu Jiner, de 33 años, en la posición 2 con 2,578 puntos es la favorita natural. Enfrenta hoy a una adversaria, su compatriota Tan Zhongyi, ex monarca mundial 2017 -2018, sexta en el ranking con 2,534, busca una nueva oportunidad ante Ju, Wenjun monarca mundial vigente desde el 2018. Otra seria aspirantes son la rusa Aleksandra Goryachkina (2,534) quien ya desafío a Ju, Wenjun.

La posición geográfica de Chipre, cercana a la guerra marcada por la codicia de EUA e Israel por el petróleo de Irán, ha creado en la sede cierta inseguridad entre algunos jugadores.

Arkady Dorkovich, titular de FIDE, presidió ayer la ceremonia inaugural en una atmósfera festiva al aire libre con música y fuegos artificiales. Wei, Yi, expresó que si triunfa escribirá un poema a su amigo Ding, Liren, al que invitaría como su analista por la corona.

Ronda 1. Domingo 29 de marzo. 1) Javokhir Sindárov vs. Andrey Esipenko; 2) Matthias Bluebaum vs. Wei, Yi; 3) Rameshbabu Praggnanandhaa vs. Anioh Giri; 4) Fabiano Caruana vs. Hikaru Nakamura.

Ronda 2: Lunes 30. 1) Esipenko vs. Nakamura; 2) Giri vs. Caruana; 3) Wei, Yi vs. Praggna. 4) Sindárov vs. Bluebaum.

Ronda 3: Martes 31.1) Bluebaum vs. Esipenko; 2) Praggna vs. Sindárov; 3) Caruana vs. Wei, Yi; 4) Nakamura vs. Giri.

Ronda 4: Miércoles 1 de abril. 1) Esipenko vs. Giri; 2) Wei, Yi vs. Nakamura; 3) Sindárov vs. Caruana; 4) Bluebaum vs. Praggna.

Ronda 5: Viernes 3.1) Praggna vs. Esipenko; 2) Caruana vs. Bluebaum; 3) Nakamura vs. Sindárov; 4) Amosh Giri vs. Wei, Yi.

Ronda 6: Sábado 4. 1) Caruana vs. Esipenko; 2) Nakamura vs. Praggna; 3) Giri vs. Bluebaum; 4) Wei, Yi, vs Sindárov.

Ronda 7: Domingo 5. 1) Esipenko vs. Wei, Yi; 2) Sindárov vs. Giri; 3) Bluebaum vs. Nakamura; 4) Praggna vs. Caruana.

En la 2ª vuelta se invierten los colores.

Mujeres: Ronda 1: 1) Divya Deshmukh vs. Anna Muzychuk; 2) Vaishali Rameshbabu vs. Bibisara Assaubayeva; 3) Aleksandra Goryachkina vs. Kateryna Lagno; 4) Zhu, Jiner vs. Tan Zhongyi.

Ronda 2: 1) Muzychuk vs Zhongyi; 2) Lagno vs. Jiner; 3) Assaubayeva vs Goryachkina; 4) Deshmukh vs. Vasihali.

Ronda 3: 1) Vaishali vs Muzychuk; 2) Goryachkina vs. Deshmukh; 3) Jiner vs Assaubayeva; 4) Zhongyi vs Lagno.