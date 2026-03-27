El regreso de BTS a los escenarios suma nuevas fechas en Latinoamérica con su “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, que se perfila como uno de los puntos más fuertes de la gira.

La noticia se dio a conocer por medio de su agencia, BigHit Music, a través de la plataforma Weverse, donde además se compartió el calendario de presentaciones, así como la información sobre la preventa y la venta general en cada país de la región.

¿Cuáles son las nuevas fechas confirmadas de BTS en Latinoamérica?

La gira ARIRANG contempla un total de 11 conciertos en cinco países, todos programados para octubre. Este es el calendario completo:

2 y 3 de octubre: Bogotá, en el Estadio El Campín

9 y 10 de octubre: Lima, en el Estadio San Marcos

16 y 17 de octubre: Santiago, en el Estadio Nacional de Chile

23 y 24 de octubre: Buenos Aires, en el Estadio Único de La Plata

28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, en el Estádio do Morumbis

BTS en Chile y otros países latinos: fechas, precios y más sobre los conciertos Redes Sociales

Preventa, venta general y precios estimados

Uno de los puntos que más interés genera entre los fans es el acceso a boletos, pues estos suelen agotarse en cuestión de minutos. Para los conciertos de BTS en Latinoamérica, la dinámica seguirá el esquema habitual:

Preventa ARMY: inicia el 7 de abril

inicia el 7 de abril Venta general: arranca el 10 de abril

En Lima, los boletos estarán disponibles en un rango de S/ 483 a S/ 851, dependiendo de la zona dentro del Estadio San Marcos. Además, se ofrecerá un Soundcheck Package por S/ 2,591, que incluye acceso a Campo A, entrada a la prueba de sonido, regalo VIP y otros beneficios exclusivos.

Para Bogotá, los precios confirmados para los shows en el Estadio El Campín van desde $300,000 hasta $1,081,000 pesos colombianos. En este caso, el paquete VIP con acceso a soundcheck alcanza los $2,953,000, posicionándose como la experiencia más completa para los fans.

En Chile, donde BTS en Chile ya genera alta expectativa, las entradas para el Estadio Nacional de Chile tendrán precios que van desde $99,875 hasta $528,750 pesos chilenos. El paquete especial con soundcheck se ubicará en $676,020, ofreciendo acceso preferencial y beneficios adicionales.

Por su parte, en Buenos Aires, los conciertos programados en el Estadio Único de La Plata manejan un rango estimado de $225,000 a $425,000 pesos argentinos, más cargos por servicio. Aunque ya aparece un paquete VIP dentro del esquema, su precio aún no ha sido confirmado.

BTS en Chile y otros países latinos: fechas, precios y más sobre los conciertos Reuters

El contexto detrás del ARIRANG Tour

El ARIRANG Tour no es una gira más dentro de la carrera de BTS. Marca su regreso tras una pausa de cuatro años, periodo en el que los integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Este regreso ha sido acompañado por el lanzamiento de nueva música y contenido especial, incluyendo el documental “BTS: The Return”, que muestra el proceso detrás de su reencuentro.

¿Habrá nuevas fechas de BTS en México?

Aunque el enfoque está en Chile y otros países, el caso de México sigue siendo parte de la conversación.

Las tres fechas anunciadas previamente en el Estadio GNP Seguros se agotaron en cuestión de minutos, dejando a miles de fans sin acceso.

Por ahora, no hay confirmación de nuevos conciertos en territorio mexicano dentro de esta etapa de la gira, lo que ha llevado a muchos seguidores a considerar viajar a otras ciudades de Latinoamérica, especialmente a Chile o Brasil.

BTS en Chile y otros países latinos: fechas, precios y más sobre los conciertos Reuters

Lo que se espera de los conciertos

Más allá de las fechas, la expectativa gira en torno al espectáculo que BTS llevará a cada escenario.

Con producciones cada vez más ambiciosas, el grupo suele integrar visuales de gran formato, coreografías sincronizadas y un setlist que mezcla sus éxitos globales con material reciente.

En el caso del ARIRANG Tour, se espera una narrativa que conecte su pasado con esta nueva etapa, algo que ya se ha insinuado en sus lanzamientos más recientes.