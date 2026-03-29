Reynaldo Rossano, 'El Papirrín', denuncia que su ex no lo deja ver a sus hijos desde hace años

Reynaldo Rossano atraviesa una etapa complicada en su vida personal al revelar que desde hace tres años no mantiene ningún tipo de contacto con sus hijos. El actor, conocido por su personaje de “El Papirrín”, explicó que esta situación se dio tras su separación de Karla Arreola, madre de los jóvenes, con quien tuvo una relación de varios años.

A lo largo de una entrevista, el comediante expresó el impacto emocional que le ha causado este distanciamiento. Según relató, no ha logrado acercarse a sus hijos ni por medios directos ni digitales, lo que ha convertido este proceso en algo doloroso. Además, mencionó que ha buscado distintas formas de reconstruir el vínculo familiar, aunque hasta ahora no ha tenido éxito.

¿Cómo se rompió la relación con sus hijos?

Después de su divorcio en 2021, la dinámica familiar cambió de manera importante. Rossano explicó que durante años tuvo una convivencia cercana con sus hijos, pero todo se modificó de forma repentina cuando ellos entraron en la adolescencia.

“Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”, dijo a TVNotas.

El actor también enfrentó en 2023 una denuncia por presunto incumplimiento de pensión alimenticia, lo cual negó. Aseguró que siempre cumplió con sus responsabilidades como padre y que el problema principal no es económico, sino emocional.

Con el paso del tiempo, la distancia se volvió más marcada. Rossano señaló que sus hijos lo han bloqueado completamente de sus redes sociales y que incluso eliminaron su apellido de sus perfiles, aunque aclaró que este cambio no tiene validez legal.

El actor considera que el cambio de actitud en sus hijos no surgió de manera natural. Según su versión, existe una influencia directa de su exesposa en la forma en que los jóvenes perciben la relación con él.

“No quisiera negociar con terroristas psicológicos, porque lo que ha hecho es secuestrarlos y manipular la mente, Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien”.

El comediante reconoció que esta situación ha sido muy difícil de sobrellevar. Expresó que, a pesar del tiempo, el sentimiento de ausencia sigue presente en su vida diaria.

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“Me duele como padre. Siempre los voy a extrañar”.

También comentó que ha intentado acercarse en varias ocasiones, pero ha recibido una negativa clara por parte de sus hijos, por lo que decidió respetar su decisión mientras espera que en algún momento quieran retomar el contacto.

“Sólo me queda respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar. He llorado muchas veces. Me conmueve hasta la fecha no poderlos abrazar”.

Rossano explicó que no puede dar muchos detalles sobre el caso legal que mantiene por la custodia de sus hijos debido a restricciones legales. Indicó que se encuentra “apercibido por el juez”, por lo que debe ser cuidadoso con sus declaraciones públicas. Hasta el momento, no existe una resolución definitiva sobre la custodia ni sobre el conflicto familiar.

A pesar de todo, el actor mantiene la esperanza de reconciliarse con sus hijos en el futuro. Considera que la terapia familiar podría ser una herramienta importante para sanar las heridas que dejó esta situación.

“Deberíamos ir a terapia, porque hay situaciones donde tanto ellos como yo estamos lastimados. Tampoco podemos decir que no pasó nada, pero yo estoy abierto al diálogo, a entender qué pasó”.

También lamentó que el conflicto haya afectado a otros miembros de la familia, como su hijo mayor Diego, quien intentó acercarse a sus medios hermanos sin éxito.

“Él no tiene nada que ver. Lo peor es que todos nos llevábamos bien”.

Finalmente, Rossano señaló que parte del conflicto también tiene relación con temas económicos, lo cual ha complicado aún más la situación.

El actor contó por qué no le dejan ver a sus hijos Captura de pantalla

“Lamento profundamente haber formado una familia con esta señora. Jamás me imaginé que fuera tan interesada y que buscara tanto lo económico. Ella, en lugar de trabajar y desarrollarse, trata de quitarme lo poco que poseo”.

A pesar del distanciamiento, el actor envió un mensaje directo a sus hijos, dejando claro que sigue presente emocionalmente.

“Quisiera decirles que los amo, que quisiera abrazarlos. Esta situación es triste, porque sé que se quitaron mi apellido en redes sociales, pero no legalmente”.

PJG