¿Super Mario Galaxy tendrá escenas postcréditos? Te contamos

La expectativa por Super Mario Galaxy sigue creciendo a pocos días de su estreno, y ahora un nuevo detalle ha comenzado a circular entre los fans, desatando teorías y conversaciones en redes sociales.

Quienes ya pudieron ver la película en funciones anticipadas han dejado entrever que hay razones para no levantarse del asiento cuando comiencen los créditos, lo que ha encendido la curiosidad de la audiencia.

Un patrón que los fans reconocen

El comentario no pasó desapercibido, especialmente para quienes recuerdan lo ocurrido con The Super Mario Bros. Movie, que incluyó momentos adicionales tras los créditos que expandieron su historia.

Ese antecedente ha llevado a muchos seguidores a preguntarse si la nueva entrega seguirá el mismo camino y qué podría significar para el futuro de la franquicia.

La confirmación que desató teorías

La conversación tomó fuerza luego de que el insider Matt Ramos compartiera en redes sociales que la película incluye más de un momento importante al finalizar. Aunque no reveló detalles sobre su contenido, su comentario fue suficiente para que los fans comenzaran a especular sobre posibles sorpresas.

La película podría abrir paso a más crossovers de Nintendo. IG

¿Qué podría venir después?

Entre las teorías más repetidas aparece la posible introducción de personajes como Wario, Waluigi o la Princesa Daisy, figuras clave del universo de Nintendo que aún no han debutado en esta saga cinematográfica.

Otros apuntan a algo más ambicioso: un adelanto de futuros proyectos, como una película centrada en Donkey Kong o incluso una expansión del universo hacia otras franquicias de la compañía.

Un universo que sigue creciendo

La película suma nuevos personajes como la Princesa Rosalina, interpretada por Brie Larson, además del regreso de voces como Chris Pratt y Jack Black. El proyecto vuelve a reunir a Illumination y Nintendo, responsables del éxito global de la primera entrega.

El personaje es uno de los íconos de Star Fox. IG

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy?

The Super Mario Galaxy Movie llegará a cines de Estados Unidos el 1 de abril, mientras que en Japón se estrenará el 24 de abril.

Con este nuevo elemento generando conversación, todo apunta a que la película no solo continuará la historia, sino que también podría dejar pistas importantes sobre el futuro de la franquicia.